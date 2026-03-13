Sebastián Marset iría a EE.UU. tras su captura en Bolivia

Este viernes, autoridades de Bolivia confirmaron la captura, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo internacional buscado en Paraguay en el marco de la investigación “A Ultranza”, que desbarató un esquema de lavado de dinero del narcotráfico del que, según sospechas, Marset era líder.

Un representante del Gobierno de Bolivia confirmó hoy a ABC Color que Marset fue detenido hoy en un operativo policial.

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, dijo que recibió confirmación de que Marset está bajo custodia y añadió que el Gobierno boliviano planea realizar hoy una conferencia de prensa para dar detalles sobre el operativo que llevó a su detención.

El ministro Riera dijo tener también información de que Marset sería extraditado de Bolivia a los Estados Unidos, donde el uruguayo también es requerido por la Justicia.

“Ventajas” de que Marset vaya a EE.UU.

El ministro del Interior dijo estar de acuerdo con la posibilidad de que Marset sea remitido a Estados Unidos en vez de a Paraguay y dijo que esa situación tiene dos ventajas, una de las cuales es que “aliviaría la presión” sobre el sistema penitenciario paraguayo al no cargarlo con la custodia de una persona más de alta peligrosidad.

La otra ventaja, según argumentó, es que Estados Unidos tiene leyes más “flexibles” que Paraguay para “obtener información a cambio de reducción de condenas”. Eso podría incentivar a Marset a entregar información “por la cual quizás mucha gente en Paraguay pueda estar muy preocupada”, indicó.

Agregó que Paraguay y Estados Unidos acaban de firmar el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), centrado en el combate contra el crimen organizado, por lo que la comunicación de cualquier información relevante para Paraguay que pueda surgir en Estados Unidos sería “directa”.

“Estaría de acuerdo que vaya a donde esté más seguro y más información obtengamos”, subrayó.

El ministro Riera agregó que las autoridades paraguayas sabían que “Marset estaba dando vueltas por la región”, teniendo en cuenta que su pareja, Gianina Garía Troche, está actualmente presa en Paraguay.

Dijo creer que es posible que, durante su tiempo como prófugo, Marset haya ingresado a Paraguay desde Bolivia de forma clandestina, teniendo en cuenta que la frontera terrestre con ese país es amplia y “porosa”.