Ambulancia que trasladaba a un menor chocó contra un animal vacuno en Misiones

Nuevamente un animal vacuno protagonizó un accidente vehicular en el departamento de Misiones.

El nuevo accidente ocurrió en el kilómetro 193 de la ruta PY01, en la zona de Ita Yurú, en el distrito de San Juan Bautista, donde un furgón y una ambulancia que transportaba a un menor de 7 años colisionaron contra un animal.

Según el informe policial, un furgón de la marca Hyundai, guiado por Alberto de la Cruz Genez (28 años), colisionó contra el animal que salió repentinamente a su paso. Según manifestó el conductor, tras la colisión el vacuno quedó tendido en la capa asfáltica.

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Posteriormente, la ambulancia Mercedes Benz Sprinter guiada por Miguel Ángel García Bega (55 años), de la flota de vehículos de emergencia de la unidad sanitaria de San Ignacio del Instituto de Previsión Social, colisionó contra el mismo animal.

De acuerdo con el relato del conductor del furgón, el mismo circulaba con dirección al norte y, al llegar al punto mencionado de la ruta, no logró esquivar al animal que le salió al paso.

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El vehículo de emergencia trasladaba a un paciente de 7 años que estaba siendo derivado a Asunción. El niño era acompañado por su madre y por una enfermera, identificada como Nancy Ferreira.

Los ocupantes de ambos rodados involucrados resultaron ilesos.

Bomberos voluntarios de la ciudad de San Juan Bautista acudieron al lugar para realizar el retiro del animal vacuno de la capa asfáltica, donde también se realizó el levantamiento de la marca del animal para la identificación del propietario.