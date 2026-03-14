San Ignacio: hombre con antecedentes detenido por resistencia y conducción bajo efectos del alcohol

Efectivos de la Comisaría 3 de San Ignacio, Misiones, aprehendieron a una persona e incautaron su vehículo por el presunto hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre y resistencia a una verificación policial en la vía pública.

El aprehendido fue identificado como Luis Arturo Dejesús Gómez (46 años), quien estaba al mando de un automóvil Mercedes Benz C230 que figura como propiedad de Import Export JRDM2000 PY S.A.

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Según el sistema policial, Gómez registra antecedentes por los hechos punibles de reducción, producción de documentos no auténticos y otros, correspondientes a 2016.

De acuerdo al informe policial, el personal interviniente, que realizaba patrulla preventiva sobre la avenida Mariscal Estigarribia, divisó el vehículo, cuyo conductor, al notar la presencia policial, bajó el vidrio de la ventanilla y exhibió un objeto similar a un arma de fuego para luego intentar huir.

El vehículo fue alcanzado a dos cuadras del sitio, donde el conductor inicialmente se negó a descender del rodado y posteriormente intentó agredir físicamente a los agentes, produciéndose un forcejeo tras el cual Gómez fue reducido y trasladado hasta la sede policial junto con el vehículo.

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Ya en sede policial, en presencia del conductor, se procedió a la verificación del interior del automóvil, donde fue encontrada en el asiento del acompañante un arma de juguete similar a una pistola.

Posteriormente, el ciudadano se sometió voluntariamente a un “alcotest” realizado por personal de la Patrulla Caminera, que arrojó un resultado positivo de 0,316 mg/l de alcohol en sangre.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, Edgar Ortiz, quien dispuso que el vehículo quede depositado en la Comisaría 3 y que el conductor permanezca recluido en carácter de aprehendido.