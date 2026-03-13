Detenidos planeaban golpear un banco en Ciudad del Este, según cree la Policía

En horas de la mañana de este viernes se llevaron a cabo varios allanamientos simultáneos en distintas ciudades de los departamentos de Alto Paraná, Caazapá e Itapúa con el objetivo de dar con personas sospechosas de haber perpetrado varios asaltos bancarios en los últimos meses en el sur y este del país.

En total hubo 14 allanamientos –seis en Alto Paraná, seis en Itapúa y dos en Caazapá- en los que fueron detenidas cinco personas bajo sospecha de integrar el grupo de asaltantes.

Además, los intervinientes incautaron armas, munición y vehículos “en situación irregular”, destacó hoy en conferencia de prensa el comisario Javier Flores, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional.

Habrían estado planeando un nuevo asalto

El comisario Flores dijo que los investigadores cuentan con información técnica y de “fuente humana” que vincula a los detenidos y a otras personas que aún siguen prófugas con una serie de asaltos bancarios recientes de alto perfil, incluyendo el atraco armado y con explosivos a un banco de la ciudad de Naranjal, departamento de Itapúa, que tuvo lugar el pasado 26 de febrero.

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El comisario Óscar Acuña, jefe de Investigaciones de la Policía en Alto Paraná, dijo que los investigadores cuentan con información que indica que el grupo de supuestos asaltantes estaba en proceso de reagruparse –tras haberse separado luego de su último golpe– para perpetrar un nuevo “golpe”, presumiblemente a un local bancario de Ciudad del Este.

Los detenidos

Entre los detenidos hoy es mencionado César Antonio Ramírez (52 años), alias Lagarto, Aldo Ramón Martínez, Carlos Vigo y Diosnel Benítez Centurión (38), alias Lunar.

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Este último fue detenido previamente en noviembre de 2024 por el asalto a una sucursal de Bancoop en la ciudad de Naranjal.

Se cree que Lunar y otros reorganizaron una banda antes liderada por Mauricio Paniagua Medina, alias Mauri, quien fue abatido por agentes policiales en diciembre de 2025 en la localidad de Itakyry, Alto Paraná.