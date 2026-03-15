Asaltaron un local de cobranzas en Hohenau.

Dos hombres a cara descubierta asaltaron un local de cobranzas denominado “Servicio de Remis LG”, ubicado sobre la avenida Osvaldo Tischler y 25 de Diciembre del distrito de Hohenau, en Itapúa. El hecho fue cometido la tarde de este sábado cerca de las 13:00, según el reporte policial.

La víctima, identificada como Pablino Franco Ramírez, manifestó que su hermana se encontraba en el local y que fue interceptada por estos hombres, quienes llegaron a bordo de una motocicleta de color oscuro.

Según describió, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego e ingresaron hasta donde guardaban el dinero para apoderarse de la recaudación del día. Se llevaron G. 11 millones del sitio.

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Los intervinientes de la Comisaría 12ª convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística para iniciar los trabajos. Fue informado del hecho el agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Héctor Garay.