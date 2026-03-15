Policiales
15 de marzo de 2026 - 13:04

Asaltaron un local de cobranzas en Hohenau

Video: así asaltaron un local de cobranzas en Hohenau
Asaltaron un local de cobranzas en Hohenau.

La tarde de este sábado 14 de marzo, un local de cobranzas ubicado en el microcentro de Hohenau fue asaltado por dos hombres a cara descubierta, uno de ellos armado. Los maleantes se llevaron G. 11 millones de la recaudación para huir en una motocicleta.

Por Sergio González

Dos hombres a cara descubierta asaltaron un local de cobranzas denominado “Servicio de Remis LG”, ubicado sobre la avenida Osvaldo Tischler y 25 de Diciembre del distrito de Hohenau, en Itapúa. El hecho fue cometido la tarde de este sábado cerca de las 13:00, según el reporte policial.

La víctima, identificada como Pablino Franco Ramírez, manifestó que su hermana se encontraba en el local y que fue interceptada por estos hombres, quienes llegaron a bordo de una motocicleta de color oscuro.

Según describió, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego e ingresaron hasta donde guardaban el dinero para apoderarse de la recaudación del día. Se llevaron G. 11 millones del sitio.

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Los intervinientes de la Comisaría 12ª convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística para iniciar los trabajos. Fue informado del hecho el agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Héctor Garay.