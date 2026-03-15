Dos hombres mueren tras tiroteo durante una boda en San Pedro del Paraná

El agente fiscal de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega, investiga un caso de doble homicidio perpetrado durante la madrugada de este domingo 15 de marzo, en la compañía Fleitas Cué del distrito, ubicado en el departamento de Itapúa.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Albino Galeano (50) y Silvano Cabral Acuña (24), ambos sin antecedentes y residentes de la compañía Mbyja Ko’e del mismo distrito. El primero recibió un impacto de bala en el rostro, mientras que el segundo, un impacto de bala en el hombro lado izquierdo.

Los intervinientes no hallaron en el sitio las armas utilizadas, como tampoco casquillos de la percusión, pero ambos involucrados murieron con disparos de armas de fuego.

Los familiares no habrían colaborado con los investigadores; solamente mencionaron que ambos se mataron supuestamente entre sí.

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Investigan el caso

El fiscal Ortega solicitó al personal de Criminalística que se realicen las pruebas de parafina a los occisos, para determinar si ellos fueron quienes dispararon.

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Según se maneja de fuente extraoficial, el altercado surgió porque Galeano estaba molestando a la hermana menor de Cabral, una adolescente de 16 años. El conflicto escaló y terminaron disparándose.

No obstante, los investigadores no descartan la participación de una tercera persona, entendiendo que es muy complicado que se dé un homicidio en simultáneo entre los involucrados.