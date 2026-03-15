Vuelco de camioneta deja tres heridos en Alberdi

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 18:30 sobre la vía pública, cuando una camioneta Toyota Hilux, color rojo, con matrícula ALF 299, volcó por causas que aún se investigan.

Resultaron heridos Loren Ortiz, Ernesto Aranda y Sol Villalba, quienes fueron encontrados con lesiones visibles y tendidos en el pasto al costado del camino cuando llegó el personal policial.

Intervino personal de la Comisaría 26ª de Alberdi.

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Situación de los heridos

Los heridos fueron auxiliados por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Alberdi y trasladados en ambulancia hasta el Hospital Distrital de Alberdi, donde recibieron atención médica.

Conductores que transitan con frecuencia por el sector manifestaron que en el cruce de Acevedo Cue no existe señalización vial, lo que —según indicaron— podría representar un riesgo para los automovilistas que circulan por la zona.

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El procedimiento policial continúa para determinar las circunstancias del accidente.