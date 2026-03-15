Motociclista resulta herido tras percance vial en Ayolas

El informe proveniente del área de Prensa de Relaciones Públicas de la Policía de Misiones señala que personal de la Comisaría 8ª de Ayolas intervino en un accidente de tránsito con lesión y daños materiales. El percance habría sido producido presumiblemente por la caída de una motocicleta, según el reporte policial.

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De acuerdo con los datos preliminares, el hecho fue comunicado a través de una llamada telefónica anónima recibida en la oficina de guardia de la comisaría. La comunicación alertó sobre un supuesto accidente de tránsito ocurrido en el lugar mencionado.

Tras recibir el aviso, personal policial se constituyó inmediatamente en el sitio para verificar lo ocurrido. Al llegar al lugar, los intervinientes constataron la presencia de la motocicleta con daños materiales. El conductor ya había sido auxiliado y trasladado hasta el Hospital Integrado de Ayolas.

En el hecho se vio involucrada una motocicleta marca Kenton, modelo GTR 150 C/C, sin matrícula. El biciclo era conducido por Ranulfo José Brizuela Báez (33), domiciliado en el barrio San Antonio de esta ciudad. De acuerdo con el informe, el mismo no contaba con licencia de conducir al momento del hecho. Los intervinientes comunicaron lo ocurrido a la agente fiscal interina, Teresa Martínez.

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