Policiales
15 de marzo de 2026 - 11:24

Motociclista resulta herido tras percance vial en Ayolas

Ayolas
Motocicleta involucrada en accidente de tránsito ocurrido en Ayolas.

AYOLAS. Una persona lesionada y daños materiales arrojó como resultado un accidente de tránsito terrestre registrado aproximadamente a las 4:40 de este domingo sobre la Avda. Arary, inmediaciones de la curva denominada Tajy Karê, en el barrio Mil Viviendas de esta ciudad. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 8ª del barrio Mil Viviendas de Ayolas. No se descarta que el percance se haya producido a raíz de la caída del motociclista.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El informe proveniente del área de Prensa de Relaciones Públicas de la Policía de Misiones señala que personal de la Comisaría 8ª de Ayolas intervino en un accidente de tránsito con lesión y daños materiales. El percance habría sido producido presumiblemente por la caída de una motocicleta, según el reporte policial.

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De acuerdo con los datos preliminares, el hecho fue comunicado a través de una llamada telefónica anónima recibida en la oficina de guardia de la comisaría. La comunicación alertó sobre un supuesto accidente de tránsito ocurrido en el lugar mencionado.

Tras recibir el aviso, personal policial se constituyó inmediatamente en el sitio para verificar lo ocurrido. Al llegar al lugar, los intervinientes constataron la presencia de la motocicleta con daños materiales. El conductor ya había sido auxiliado y trasladado hasta el Hospital Integrado de Ayolas.

En el hecho se vio involucrada una motocicleta marca Kenton, modelo GTR 150 C/C, sin matrícula. El biciclo era conducido por Ranulfo José Brizuela Báez (33), domiciliado en el barrio San Antonio de esta ciudad. De acuerdo con el informe, el mismo no contaba con licencia de conducir al momento del hecho. Los intervinientes comunicaron lo ocurrido a la agente fiscal interina, Teresa Martínez.

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