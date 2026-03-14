Video: así fue el emotivo reencuentro de Romeo y Julieta, los guacamayos más famosos de Encarnación

Romeo y Julieta son una pareja de guacamayos rojos urbanizados en la ciudad de Encarnación, que generaron revuelo en las redes sociales tras sus múltiples apariciones por zonas del microcentro. El pasado 23 de octubre de 2025 informaron que Julieta recibió un disparo de un rifle de aire comprimido, lo que le causó una herida en el ala. Fue auxiliada y trasladada a Asunción para someterse a un tratamiento.

Este lunes, después de cinco meses, el ave retornó al Minizoológico Juan XXIII, lugar en que continúa su recuperación tras perder la capacidad de volar luego de este incidente. Días después de su retorno apareció en el lugar Romeo, quien reconoció a su antiguo amor y empezó a acompañarla en este proceso.

El encargado del Minizoológico, Victoriano Fretes, indicó que Romeo ingresó a la jaula de Julieta para hacerle compañía y practicar con ella nuevamente cómo emprender vuelo. Según detalló, el propio guacamayo estaba ayudando al ave herida a que se anime a volar nuevamente.

El director del lugar de preservación solicitó conciencia a la ciudadanía para la preservación de las especies que se encuentran en el entorno natural y están en contacto con la ciudad.

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Liberación controlada

Fretes explicó que las aves habían sido liberadas por una pareja de la ciudad. Quedaron a cargo del Minizoológico, donde empezaron el proceso de liberación controlada. Las mismas eran libres y rondaban hasta unos 13 kilómetros a la redonda. Volvían a la noche a descansar y a comer en el recinto.

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El plan es poder liberar a otras de las 36 aves de ese género que están en cautiverio para que Romeo y Julieta puedan orientarlas por la ciudad. El objetivo es que en un futuro se pueda seguir el ejemplo de conservación y contacto permanente con estas especies que se conquistó en Asunción, afirmó. En la capital del país existen 90 parejas de guacamayos urbanos identificadas por el Mades en la capital del país.

Las transformaciones aceleradas en la región Sur de nuestro país cambiaron el entorno natural y desplazaron el área silvestre que habitan estas aves. Actualmente, su territorio abarca el norte de la región Oriental.

Esta especie se encuentra catalogada en peligro de extinción debido a la reducción de su hábitat natural.

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¿Quiénes son Romeo y Julieta?

Las aves, bautizadas como “Romeo” y “Julieta”, fueron criadas por una familia cercana al Hospital Pediátrico Municipal, en el barrio Quiteria. Fueron entregadas al Minizoológico Juan XXIII con la intención de ofrecerles una vida mejor hace dos años.

Según el responsable, las aves solían ser avistadas en el microcentro, hacia el Palacio de Justicia, en Villa del Maestro y hacia el zoológico, donde retornan a la mañana y a la tarde. “Lo importante es que podamos convivir con estas especies libres, admirando su belleza y garantizando su protección”, indicó Fretes.

Desde la lesión de Julieta, Romeo solía acompañar a los cuervos durante su recorrido por la ciudad, según detalló Fretes.