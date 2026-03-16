Menor habría provocado choque al intentar defender a su madre de su padre armado

De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, el hecho habría ocurrido cuando Gregorio Ramírez Martínez, de 47 años, quien conducía un automóvil Nissan Sunny, descendió del vehículo junto a su esposa y supuestamente comenzó a amenazarla con un arma de fuego.

En el automóvil también se encontraba el hijo de la pareja, un menor de 14 años, quien habría presenciado la escena y temido por la vida de su madre.

Según los testigos, el menor —al ver la situación— habría acelerado el vehículo que estaba en marcha con la intención de atropellar a su padre y evitar la agresión.

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Maniobra terminó en violento choque

Sin embargo, la maniobra terminó en un choque contra una motocicleta que circulaba por la ruta.

En el biciclo viajaban Esteban Ramón Villalba, quien conducía, y su pareja. Tras el impacto, Villalba quedó atrapado entre el vehículo y el suelo, por lo que bomberos voluntarios tuvieron que intervenir para liberarlo.

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El joven fue trasladado consciente al Hospital General de Luque, donde recibió atención médica.

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Policía investiga lo ocurrido

Desde la Policía indicaron que el conductor del automóvil, Gregorio Ramírez Martínez, se dio a la fuga tras el accidente y actualmente es buscado.

El suboficial interviniente señaló que la versión oficial aún se encuentra en etapa de verificación, por lo que se están recabando testimonios y evidencias para determinar cómo ocurrió realmente el hecho.

Mientras tanto, la versión brindada por testigos sobre la presunta amenaza con arma y la reacción del menor forma parte de las líneas de investigación que podrían ayudar a esclarecer el confuso episodio.