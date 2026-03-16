Vídeo: hinchas invaden cancha y agreden al árbitro en Liga Limpeña

El club 24 de Setiembre recibió la tarde del domingo al Cerro Corá en el estadio Agapito Ferreira, ubicado en la compañía Itapuamí de Luque, en el marco del torneo de la Liga Limpeña.

El partido, con resultado igualado 2-2, concluyó en medio de una violenta gresca que se prolongó hasta la noche, luego de que varios aficionados invadieran el campo de juego para increpar y agredir al árbitro central.

El suboficial Cristhian Silva, del puesto policial 11º de Itapuamí, informó que el incidente se inició cuando varios hinchas saltaron la valla e irrumpieron en la cancha para rodear al árbitro junto con jugadores y otros integrantes del club.

En un video que registró el momento de la gresca se observa a algunos aficionados propinando empujones, patadas y golpes de puño contra el juez del encuentro. El árbitro respondió para defenderse mientras agentes policiales lo escoltaban hasta el vestuario.

Intervención policial y disparos disuasorios

Tras el ataque, el cuerpo arbitral se refugió en el vestuario del club. Sin embargo, un grupo de aficionados y miembros del equipo se amotinó para impedir la salida de los jueces, lo que obligó a la intervención de agentes antimotines.

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Los uniformados realizaron disparos disuasorios para dispersar a la multitud y permitir que los árbitros pudieran abandonar el lugar sin mayores incidentes.

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Molestia por el tiempo agregado

Según el informe policial, la reacción de los aficionados, así como de futbolistas, miembros del cuerpo técnico y directivos del club 24 de Septiembre de Itapuamí, se habría originado por el tiempo añadido por el árbitro al partido y el resultado final del encuentro.

Pese a la gravedad del hecho, no se registraron personas detenidas ni demoradas. No obstante, los árbitros presentaron una denuncia ante la Comisaría Tercera de Luque.

Club expresa indignación por el arbitraje

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el club 24 de Setiembre expresó su “profunda indignación” por lo ocurrido durante el encuentro.

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Según la institución, “el arbitraje del señor Christian López, de la Undécima, dejó mucho que desear y terminó tirando por el suelo el enorme sacrificio de nuestros jugadores y de toda la comisión directiva, que trabaja y se rompe el lomo para sacar adelante al club”.

El club también manifestó que rechaza la violencia, aunque sostuvo que lo sucedido “fue una falta de respeto al esfuerzo de toda una institución y de su gente”.

Asimismo, solicitó una evaluación de la actuación arbitral, al considerar que “el fútbol debe decidirse dentro de la cancha y con justicia”.