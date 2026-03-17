Cae presunto “brazo derecho” de red de estafas de venta de vehículos

Agentes del Departamento de Control de Automotores detuvieron a Enrique Emmanuel González Samaniego, de 33 años, en la vía pública de la ciudad de Capiatá, tras tareas de inteligencia y seguimiento.

El sospechoso contaba con al menos ocho órdenes de captura por distintos hechos, entre ellos estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, según el informe policial.

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Esquema de estafa a través de redes sociales

De acuerdo con el subcomisario Rubén Cáceres, el detenido sería el “brazo derecho” de una organización que operaba principalmente en redes sociales, ofreciendo vehículos a precios atractivos para captar víctimas.

El modus operandi consistía en solicitar pagos anticipados o incluso recibir vehículos legales como parte de pago, que luego eran reutilizados dentro del circuito fraudulento.

“Ofertaban vehículos a bajo costo y las víctimas caían ante la oferta, entregando dinero o bienes”, explicó el jefe policial.

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Clonación de vehículos de alta gama

La red también estaría vinculada a la clonación de vehículos y documentos, principalmente de camionetas de alta gama como Toyota Hilux, Fortuner, Mitsubishi Tritón y Volkswagen Amarok.

Estas prácticas permitían a la organización introducir vehículos de dudosa procedencia al mercado, ampliando el esquema delictivo más allá de simples estafas digitales.

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Detención sin resistencia

El procedimiento se realizó sin persecución ni resistencia, luego de un trabajo de vigilancia en la zona donde el sospechoso residía de forma temporal.

Sin embargo, la Policía presume que otro vehículo en las inmediaciones —que podría pertenecer al supuesto líder de la organización— logró darse a la fuga al detectar la presencia policial.

Persisten interrogantes sobre la estructura criminal

A pesar de la detención, las autoridades reconocen que la organización sigue activa y que existen múltiples víctimas, lo que evidencia la magnitud del esquema.

El detenido permanece a disposición del Ministerio Público, sin haber prestado declaración tras su captura.