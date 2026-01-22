Otra denuncia de estafa por parte de una playa de autos

La Policía y el Ministerio Público se encuentran investigando un esquema que habría perjudicado a varios clientes de playas de autos. Estos sitios ofrecían automóviles a precios muy por debajo del valor real del mercado; sin embargo, tras uno o dos meses de uso, los rodados comenzaban a presentar serias fallas mecánicas.

Uno de los casos es el de Carlos Bogado Ruiz, quien denunció que adquirió un vehículo en el mes de octubre, por un valor de 26 millones de guaraníes, al día siguiente se le descompuso y hasta el día de hoy no obtuvo respuesta por parte de la playa de autos. Su caso ya se encuentra en el Ministerio Público y la Sedeco.

“Este vehículo yo adquirí el 30 de octubre del 2025 de la empresa Delta Motor, ubicado en Avenida Fernando de la Mora, esquina Universitario Chaco. Vi por la página de Facebook y aparentemente estaba todo en buenas condiciones”, explicó.

Al día siguiente fue para hacer todos los trámites para la habilitación y, al salir de ahí, empieza a sentir que el vehículo no estaba funcionando bien. “Comienzan a prenderse las luces en el tablero, logro llegar al taller mecánico y me dice que mi alternador está quemado”.

“Hice arreglar mi alternador, pero detrás de eso ya se fundió mi batería, la cual era de mi vehículo anterior y les hice poner a este auto a los de la playa cuando compré”, mencionó.

A renglón seguido señaló: “Desde el primer día este vehículo me genera daños y perjuicios. Le aviso al vendedor, Carlos Martínez, pero nunca me dio una opción ante esta situación. Ni arreglarme el vehículo o cambiar en todo caso. Ninguna solución, simplemente que yo me vea con esto”.

Con un mecánico de su confianza, Carlos Bogado realizó un chequeo profundo al vehículo y encontraron muchos otros problemas. Parte eléctrica incompleta, no tiene las luces completas, no funcionan los limpia parabrisas, las cubiertas estaban con números diferentes y totalmente gastadas.

“Todas las pruebas ya las entregué al Ministerio Público, la Comisaría 15 y la Sedeco. Después de advertirles que iba a entregar todas las pruebas a la justicia, ya no me respondieron. Estos son unos flamantes estafadores y le digo a la gente que se cuide de comprar en estas playas de venta de autos”, finalizó.