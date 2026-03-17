Luque: lluvias inundan viviendas en en el Laurelty

Uno de los puntos más afectados por el intenso temporal del lunes fue la calle La Victoria, que quedó completamente inundada tras las precipitaciones.

Según relató el vecino Rubén Cardozo, el problema se agrava por un caño que atraviesa la zona y canaliza el agua proveniente de cuadras más altas, lo que incrementa el caudal que desemboca en el lugar.

“Todo lo que baja por esta calle se suma a lo que viene de más arriba, y ese es el resultado”, explicó.

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Viviendas bajo agua y familias afectadas

Al menos tres a cuatro viviendas quedaron completamente anegadas, con daños en muebles y electrodomésticos.

Una familia, integrada por personas de la tercera edad, tuvo que abandonar su casa y pasar la noche con vecinos debido a la inundación.

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“Son vecinos antiguos y dicen que nunca vieron algo así”, comentó Cardozo, quien aseguró que este episodio fue el más grave registrado en la zona.

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Vehículos atrapados y rescates improvisados

La acumulación de agua también dejó vehículos varados. Incluso, un automóvil quedó detenido tras ingresar agua al motor, obligando a los vecinos a intervenir.

“El conductor y su esposa tuvieron que salir por la ventana y empujamos el vehículo para sacarlo”, relató el vecino.

Además, una camioneta permanecía parcialmente cubierta por el agua durante el pico de la inundación.

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Calles deterioradas agravan la situación

Los pobladores también denunciaron el mal estado de las calles, que en condiciones normales ya presentan dificultades para el tránsito.

Con la lluvia, el terreno se convierte en un lodazal profundo, lo que aumenta el riesgo para peatones y conductores.

“Es prácticamente imposible avanzar, incluso sin lluvia. Con el agua es mucho peor”, lamentó Cardozo.

Reclamo ante reiteradas inundaciones

Si bien los vecinos reconocen que la zona suele acumular agua en días de lluvia, aseguran que lo ocurrido esta vez superó todos los registros anteriores.

La situación reaviva los reclamos por mejoras en infraestructura y drenaje pluvial en el barrio, donde cada temporal vuelve a poner en riesgo viviendas y la seguridad de sus habitantes.