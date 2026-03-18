Ataque a tiros contra vivienda en Limpio

El ataque se registró alrededor de las 19:30 en la zona de Villa Conavi El Peñón, en Limpio, cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta la casa de la víctima.

Según el reporte policial, uno de los ocupantes descendió, desenfundó un arma de fuego y efectuó entre siete y ocho disparos contra la vivienda, tras lanzar una amenaza en guaraní.

En el lugar fueron halladas vainillas servidas, mientras que no se reportaron personas heridas pese a que en la casa reside una familia, incluidos niños.

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Víctima ya habría sido blanco anteriormente

De acuerdo con la Policía, no se trata de un hecho aislado. Hace aproximadamente tres semanas ya se había registrado un episodio similar, cuando desconocidos habrían buscado a la misma persona y efectuado disparos, aunque en otra calle por aparente confusión.

Este antecedente refuerza la hipótesis de que el ataque estaba dirigido específicamente contra la víctima.

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Posible trasfondo sin esclarecer

El afectado manifestó desconocer el motivo del ataque, aunque señaló que en el pasado fue integrante de la barra brava del club Olimpia, lo que podría estar vinculado al hecho.

Sin embargo, desde la Policía admiten que no se puede descartar otras líneas investigativas, incluyendo posibles conflictos ligados a otros entornos, lo que evidencia la falta de claridad en torno al caso.

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Sin detenidos y con investigación incipiente

Pese a que la víctima dijo reconocer a uno de los atacantes, hasta el momento no se reportan detenidos ni avances concretos en la identificación de los responsables.

Las autoridades anunciaron que intentarán acceder a imágenes de cámaras de seguridad de la zona, aunque estas no se encuentran en el lugar exacto del ataque.