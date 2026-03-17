Investigan denuncia de supuesto atraco domiciliario en zona rural de Cambyretá

Agentes de la Comisaría 24ª informaron sobre una denuncia recepcionada de un supuesto atraco domiciliario, que se registró en una residencia de la compañía rural Colonia Paraná de Cambyretá, ubicada a 21 kilómetros del microcentro de Encarnación. El sitio está localizado sobre el camino vecinal conocido como “Ruta 14”, en el distrito.

El denunciante fue identificado como Mario Yeza Maidana (47), manifestó a los intervinientes que cuatro hombres irrumpieron en su domicilio a las 23:00 de este domingo 15 de marzo y actuaron a cara descubierta.

El hombre refirió que los mismos fueron violentos en todo momento y exigían dinero en efectivo. Tras no encontrar la suma que esperaban, tomaron objetos de valor para darse a la fuga.

Los mismos se llevaron del sitio una desmalezadora de la marca Stil de color naranja, una motosierra color amarillo, un rifle de aire comprimido de fabricación casera calibre .22 mm, un celular Samsung A20, documentos personales y dinero G. 220.000. El caso fue informado a la agente fiscal de turno Lorena Castelví.

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Investigan el caso

Los intervinientes de la comisaría local, manifestaron que al constituirse en el sitio, hallaron al denunciante en supuesto estado de ebriedad.

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El mismo no pudo detallar con precisión si sus presuntos asaltantes portaban armas y de que tipo de arma se trataría.

Según los trabajos preliminares, incluso, el hombre fue avistado en un lugar ingiriendo bebidas alcohólicas y se olvidó en el sitio su motocicleta, por lo que habría vuelto a pie hasta su residencia esa noche. No descartan que se pueda tratar de una denuncia falsa.

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Colonia Paraná

El paraje Colonia Paraná –ex Marcelina Cue– del distrito de Cambyretá, en el departamento de Itapúa, es un recóndito sitio en medio de la vegetación, a escasos metros del río Paraná, en donde se habían hallado vestigios de la presencia de los jesuitas en el Paraguay.

Se encuentra ubicado a 21 km del microcentro de la ciudad de Encarnación. Se accede hasta el lugar a través del camino vecinal conocido como “Ruta 14”. Se encuentra en el límite con el distrito de Nueva Alborada. Se trata de una zona rural, caracterizada por la producción agrícola.