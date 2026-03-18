Detienen a 26 personas en operativo policial durante Olimpia vs. Luqueño

Olimpia derrotó anoche a Sportivo Luqueño en el estadio Defensores del Chaco. En el marco del encuentro deportivo, la Policía Nacional desplegó controles preventivos en distintos puntos estratégicos y en las inmediaciones del recinto deportivo.
Como resultado del operativo, un total de 26 personas fueron aprehendidas por distintos hechos registrados antes, durante y después del partido.
Entre los aprehendidos se encuentra una persona que fue detenida por presunta transgresión a la Ley N° 1.340/88, que reprime el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
De acuerdo con el informe policial, en su poder se halló una bolsita que contenía una sustancia que sería marihuana, la cual fue incautada para su análisis correspondiente.
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Cuidacoches trasladados, con antecedentes
Asimismo, 16 cuidacoches fueron trasladados hasta dependencias policiales en el marco de los controles realizados en la zona.
Las autoridades indicaron que varios de ellos cuentan con antecedentes por distintos hechos punibles, lo que motivó su verificación e identificación.
En cuanto a los aficionados, nueve barrabravas —tres de Olimpia y seis de Sportivo Luqueño— fueron llevados a sede policial tras arrojar resultado positivo al alcotest.