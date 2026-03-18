Policiales
18 de marzo de 2026 - 12:36

Detienen a 26 personas en operativo policial durante Olimpia vs. Luqueño

operativo policial Olimpia vs. Luqueño
Los 26 demorados en el marco del operativo policial ante el partido entre Olimpia y Luqueño.Gentileza

La Policía aprehendió a 26 personas durante el operativo de seguridad desplegado por el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, disputado anoche en el estadio Defensores del Chaco. Entre ellos, cuidacoches y barrabravas.

Por ABC Color

Olimpia derrotó anoche a Sportivo Luqueño en el estadio Defensores del Chaco. En el marco del encuentro deportivo, la Policía Nacional desplegó controles preventivos en distintos puntos estratégicos y en las inmediaciones del recinto deportivo.

Como resultado del operativo, un total de 26 personas fueron aprehendidas por distintos hechos registrados antes, durante y después del partido.

operativo policial Olimpia vs. Luqueño
El hombre demorado por posesión de presunta marihuana, en el marco del operativo policial ante el partido entre Olimpia y Luqueño.

Entre los aprehendidos se encuentra una persona que fue detenida por presunta transgresión a la Ley N° 1.340/88, que reprime el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con el informe policial, en su poder se halló una bolsita que contenía una sustancia que sería marihuana, la cual fue incautada para su análisis correspondiente.

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operativo policial Olimpia vs. Luqueño
Los barrabravas auriazules demorados en el marco del operativo policial ante el partido de Olimpia vs. Sp. Luqueño.

Cuidacoches trasladados, con antecedentes

Asimismo, 16 cuidacoches fueron trasladados hasta dependencias policiales en el marco de los controles realizados en la zona.

Las autoridades indicaron que varios de ellos cuentan con antecedentes por distintos hechos punibles, lo que motivó su verificación e identificación.

operativo policial Olimpia vs. Luqueño
Los tres barrasbravas de Olimpia, detenido en el marco del operativo policial ante el partido de el Decano vs. Luqueño

En cuanto a los aficionados, nueve barrabravas —tres de Olimpia y seis de Sportivo Luqueño— fueron llevados a sede policial tras arrojar resultado positivo al alcotest.