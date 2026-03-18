Penal de Minga Guazú: pese a escáneres, siguen detectando ingreso de celulares

El procedimiento de esta madrugada en Minga Guazú fue realizado en horario nocturno en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú y respondió a informes de inteligencia que alertaban sobre el ingreso irregular de objetos prohibidos dentro del penal. Puntualmente, celulares, señaló el ministro Nicora.

Según detalló, el centro penitenciario cuenta con escáneres, detectores de metales y otros mecanismos de control que, en teoría, deberían impedir este tipo de situaciones. Sin embargo, admitió que existe un “margen de error” que permitió el ingreso de al menos un celular, además de objetos punzantes utilizados como armas improvisadas que fueron hallados.

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“El equipamiento está, pero evidentemente hay fallas que estamos detectando y corrigiendo”, aseguró.

Corrupción interna

En ese contexto, Nicora también habló sobre el problema de fondo: la corrupción dentro del sistema penitenciario. En ese sentido, reveló que ya fueron apartados más de 70 funcionarios del penal de Minga Guazú desde su habilitación.

“El volumen de personal hace que siempre existan personas que no se alinean a la misión institucional. Las tentaciones están todos los días”, admitió.

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El ministro explicó que muchos de los internos son de alto perfil y manejan recursos económicos importantes, lo que genera constantes intentos de soborno a agentes penitenciarios.

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Ante esta situación, aseguró que el Ministerio de Justicia mantiene controles permanentes y no descarta nuevas desvinculaciones.

Finalmente, Nicora adelantó que se prevé reforzar el plantel de funcionarios mediante nuevos llamados, en paralelo a la ampliación de la capacidad del penal, que actualmente opera al 80%.

El objetivo, según indicó, es fortalecer los controles y reducir los niveles de corrupción dentro de uno de los centros penitenciarios considerados clave.

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¿Qué se encontró esta madrugada?

Un teléfono celular

Dos cables eléctricos de conexión irregular

Objetos punzantes caseros (como pedazos de piso)

Una pequeña cantidad de bebida alcohólica de elaboración casera (chicha)

El Ministerio de Justicia, tras este operativo, dispuso el aislamiento de tres personas privadas de libertad en el pabellón de máxima seguridad y la apertura de sumarios administrativos a los encargados de dos celdas.