Amotinamiento en cárcel de mujeres de Emboscada mueve a la Policía
La Policía Nacional confirmó una intervención esta tarde en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) por un amotinamiento de más de 100 reclusas. El motivo sería una protesta por no permitir el ingreso de alimentos.
Por ABC Color
Este jueves, unas 110 reclusas que se encuentran en el Comple de Emboscada, departamento de Cordillera, protagonizaron un amotinamiento.
El motivo, según la Policía Nacional, sería una protesta en contra los funcionarios del Penal por no permitir el ingreso de alimentos. Uniformados policiales de varias unidades del mencionado departamento se encuentran ahora en el lugar.