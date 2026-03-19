Scanner: acusados visitaron a senador antes y después de frustrado envío de droga

El juicio por el caso Scanner continuó este jueves con la presentación de los registros documentales de las visitas al senador liberal Líder Amarilla, en la sede del Congreso Nacional, por parte de dos de los seis acusados en esta causa. En 2023 se anuló un esquema integrado por funcionarios de seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi dedicado al envío de sustancias al exterior.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Escobar.

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Se trata del entonces gerente de Seguridad Luis Alberto Servián Zárate y del abogado Carlos Adrián Duarte Vera, además de los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Vera y Francisco Fabián Godoy Montiel.

Además de Luis Servián, también afrontan juicio un ex gerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández; el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter; así como la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez; la mula Eliana Beatriz Cardozo y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

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Durante presentación de pruebas, el fiscal Andrés Arriola reprodujo los libros de visita al Congreso Nacional en cuyas páginas quedaron asentadas las visitas, principalmente de Luis Servián Zárate al senador Líder Amarilla. El procesado también llegó a reunirse con el entonces senador liberal Blas Llano.

En otro oportunidad Servián Zárate incluso fue hasta el Congreso Nacional acompañado de los agentes de la Senad Jorge González y Francisco Godoy, quienes no fueron imputados en la causa. Los tres estuvieron reunidos con el senador Líder Amarilla, según se expuso en juicio y consta en documentos y en la acusación fiscal.

Reiteradas visitas de acusados a legislador

De acuerdo con lo que consta en los registros del Congreso Nacional, remitidos al Ministerio Público en el marco de la causa Scanner, el acusado por narcotráfico, realización por funcionarios y asociación criminal Luis Servián Zárate se reunió en reiteradas ocasiones con el senador Líder Amarilla.

Así según lo que se reprodujo en juicio, Servián tuvo audiencia con el legislador Amarilla el 25 de julio de 2023; el 21 de agosto de 2023; el 14, 19, 21 y 25 de septiembre de 2023; así como el 9 y el 23 de octubre de 2023; y también el 8 de noviembre de 2023.

Al respecto cabe señalar que la hipótesis de la Fiscalía es que, Luis Servián operó a través de Líder Amarilla para acceder a un cargo en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Esto teniendo en cuenta que tras las reiteradas reuniones, el 1 de octubre de 2023, se produjo la contratación de Servián como gerente de seguridad del Aeropuerto Internacional del Silvio Pettirossi, y la operación Scanner se realizó el 1 de diciembre de 2023.

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También el abogado Carlos Duarte mantuvo reuniones con el legislador Líder Amarilla, específicamente el 14 de septiembre y el 9 de octubre de 2023, cuando coincidió con el co-acusado Luis Servián Zárate y el agente especial de la Senad, Jorge Daniel González Vera.

El abogado Durrte mantuvo otras reuniones con Líder Amarilla el 21 de marzo y el 3 de abril del 2024.

La audiencia con el senador Líder Amarilla considerada más llamativa por la Fiscalía se registró el 21 de septiembre, cuando Luis Servián Zárate fue acompañado por los dos agentes especiales de la Senad, Jorge González y Francisco Fabián Godoy. El último, según se refirió en juicio, se presentó como Óscar Arias en un primer control y en un segundo se le requirió su cédula siendo descubierta su identidad real.

Aquí es preciso establecer que el 11 de octubre de 2023 cayó detenida la “mula” Eliana Beatriz Cardozo, con una maleta con 10 panes de cocaína que pesaron en total 10,890 kilos de cocaína, cuando el agente de Senad Francisco Medina descubrió la droga oculta en el equipaje. Es decir, esto ocurrió apenas 10 días después de que Servián Zárate fuera contratado y en medio de las visitas al legislador.

Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos que constan en la acusación fiscal del caso Scanner, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de cargas de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí, se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

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Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como de las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, cargó en el scanner la maleta contaminada de la mujer.

Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezca como última verificación las bandejas.Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina, procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.

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Pesquisa vinculó a senador Líder Amarilla con acusado

El nombre del senador liberal Líder Amarilla saltó en la acusación del caso Scanner, presentada por el fiscal Osmar Segovia, contra los funcionarios de la Dinac, Ramón Arrúa; Basilio Rodríguez; Martha Coronel; y Luis Servián.

La acusación además de detallar que los funcionarios habrían actuado en connivencia y complicidad con una organización criminal internacional, para permitir el tránsito de sustancias en maletas, con la permeabilidad de los protocolos de control, también revela estrechos vínculos con el senador liberal Líder Santiago Amarilla Ríos.

La vinculación se constató a través de una investigación previa denominada “Oasis”, con escuchas de comunicaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Mediante estas, se estableció la conexión entre Luis Servián y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, y de ellos con el senador Líder Amarilla, a quien visitaron en el Senado, además tanto Amarilla como Duarte habían visitado a Servián en Emboscada.

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Los datos de la Fiscalía señalan que Luis Servián habría operado a través del senador Líder Amarilla para tener un puesto en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Luego de que Servián obtuviera el cargo para cumplir funciones en la gerencia de Seguridad del aeropuerto, procedió a operar para que los funcionarios y agentes de la Senad permanezcan en sus respectivos cargos y no sean removidos.

En todo ese tiempo, las conversaciones primeramente se dieron entre Luis Servián y Carlos Duarte, y de estos también con un agente de la Senad, Jorge González, que estaba asignado a la cobertura de seguridad del aeropuerto situado en la ciudad de Luque.