Asaltantes buscaban G. 200 millones en casa de prestamista colombiano

El asalto con toma de rehenes se produjo ayer de tarde en una casa del barrio Altos de Ypané, en la ciudad de Ypané, departamento Central.

La víctimas fueron el colombiano Juan Camilo Granada Rendón, de 31 años, y su esposa, la paraguaya Carolina Elizabeth Rolón Ranoni, de 37 años, quienes fueron reducidos a golpes y luego maniatados con cintillo.

Los autores del atraco fueron cuatro hombres que ingresaron al domicilio con mucha violencia, destruyendo a patadas la puerta principal. Afuera esperaba el quinto integrante de la banda en un automóvil, listo para el escape.

Sin embargo, los vecinos de la zona se percataron del hecho y llamaron al 911, tras lo cual llegaron rápidamente patrulleros del Grupo Lince, quienes ahuyentaron a los malvivientes, que a su vez salieron corriendo en distintas direcciones y cubriendo su fuga con disparos.

Localizaron a asaltantes en zona boscosa

De hecho, momentos después también arribaron agentes de las comisarías 23 del centro de Ypané y de la subcomisaría número 2 de la compañía Potrerito, quienes se unieron a la cacería.

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Fue así que en una zona boscosa localizaron y capturaron a tres de los cinco supuestos asaltantes, Marcos Antonio Goiris Cuenca, de 29 años; Esteban Sebastián Monges López, de 19 años, y Sixto Mendoza Ortega, de 27 años, este último con frondosos antecedentes penales por hechos como narcotráfico, asalto, asociación criminal y producción de riesgos comunes.

Las víctimas identificaron a los maleantes, según la Policía. Los dos que huyeron llevaron los G. 20 millones y los 8 celulares que las víctimas dicen haber perdido durante el golpe.

El subjefe de la comisaría 23 de Ypané, subcomisario Mario Gamarra, explicó que la misma banda ya intentó asaltar esa casa el lunes último, pero cuando eso los vecinos también se percataron del hecho y avisaron a la Policía.

La llamada oportuna

De hecho, el propio Gamarra y su equipo habían acudido cuando eso e incluso visitaron en su casa al colombiano y a la paraguaya, a quienes advirtieron que los vecinos dijeron que aparentemente los querían asaltar.

En ese momento, el matrimonio tomó el número de teléfono del subcomisario, algo que fue fundamental porque cuando finalmente los asaltantes llegaron a la casa ayer pudieron llamar rápidamente al mismo policía para pedir auxilio.

Según los datos obtenidos, el colombiano sería un prestamista de dinero y maneja una red de cobradores en motocicleta que cada día retiran plata de los clientes y luego le rinden al extranjero.

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Precisamente, uno de los cobradores sería el que vendió a su jefe colombiano, de acuerdo con lo que habrían confesado los detenidos.

Los supuestos bandidos ahora presos habrían contado que su informante les dijo que el colombiano tenía en su casa un caudal de G. 200 millones.

La Policía comunicó el caso a la fiscala de Julián Augusto Saldívar, Blanca Aquino, a quien en la tarde de este jueves se le consultó si ya imputó a los sospechosos, pero la agente del Ministerio Público evitó contestar y refirió que estaba en un procedimiento.

Sobre los otros dos que escaparon, ya hay datos concretos.