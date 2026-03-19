Asalto en Naranjal: 4 capturados y 13 prófugos hasta ahora

El asalto al banco Sudameris se produjo en la madrugada del 26 de febrero pasado en el centro urbano del distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

Un grupo tipo comando, literalmente, tomó la ciudad, acorralando incluso a los policías locales dentro de su comisaría, y luego detonó tres bombas dentro del banco.

La banda se alzó con el equivalente a unos 1.500 millones de guaraníes, pero los propios directivos de la entidad aseguraron a los policías que toda esa plata se tuvo que haber manchado con pintura roja, ya que la bóveda estaba equipada con el sistema de entintado de billetes.

De hecho, los 8 millones de guaraníes que se recuperaron entre los escombros estaban completamente sucios.

Los delincuentes abandonaron en la misma zona tres vehículos luego del golpe. Se trata de un automóvil Toyota Auris, un coche BYD Song Plus y otro auto Toyota Premio, estos dos últimos quemados.

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Casi todos los asaltantes fueron identificados

La Policía Nacional (PN) asignó el caso al Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, en tanto que el Ministerio Público (MP) encomendó la causa a la fiscala de Iruña María del Carmen Meza González.

De hecho, los policías ya identificaron a casi todos los supuestos integrantes de la gavilla y elevaron un informe detallado a la fiscala, quien a su vez emitió órdenes de detención contra todos los sospechosos.

Todos los detenidos, hasta ahora

El viernes último, 13 de marzo, los agentes de la Policía y funcionarios de la Fiscalía efectuaron al menos 11 allanamientos en los que cayeron tres de los supuestos miembros de la banda, todos en el departamento de Itapúa.

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Ellos resultaron ser Diosnel Benítez Centurión, de 39 años, alias Lunar, fue presado en el Cruce Kimex del distrito de Carlos Antonio López; César Antonio Ramírez Roa, de 52 años, alias Largo, quien fue arrestado en el barrio Curupayty de la ciudad de Encarnación, y Wilson Osmar Garcete Ávalos, de 35 años, alias Wilson’i, quien fue detenido en el asentamiento 8 de Diciembre del municipio de Capitán Meza.

Lunar ya había sido capturado en 2024 por el asalto al banco Bancop de Naranjal.

Largo ya había sido detenido en 2012 en Quiindy por el robo de un vehículo denunciado en Brasil.

Wilson’i sería uno de los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok que volcó en la zona del banco Naranjal cuatro días antes del golpe, durante una supuesta vigilancia con drone sobre edificio de la entidad.

Los tres citados están imputados por hurto agravado en banda, que es una figura que no se utilizaba habitualmente para este tipo de casos.

En la misma serie de cateos en Itapúa perdieron su libertad dos presuntos colaboradores del grupo, pero que no estaban originalmente entre los investigados, aunque ahora están procesados por trasgresión a la ley de armas.

Se trata de Aldo Ramón Martínez Pintos, de 37 años, alias Martínez, quien fue encontrado en el barrio Caazapamí del distrito de San Juan del Paraná, y Carlos César Vigo, de 35 años, alias Carlitos, localizado en la compañía Guazú Ygua del municipio de San Pedro del Paraná, ambos lugares en el departamento de Itapúa.

El último detenido

En tanto que ayer, miércoles 18 de marzo, fue apresado otro de los supuestos integrantes de la organización criminal, Joel Molina Ruiz, de 39 años, alias Joelito, quien fue atrapado en la ciudad de Azote’y, departamento de Concepción, por policías de Investigaciones de esa región.

Este último habría formado parte del grupo logístico que asaltó el banco Sudameris en Naranjal y, específicamente, habría gestionado la compra de los explosivos.

Los que permanecen aún fugitivos

Con los cuatro detenidos directamente por el asalto al banco Sudameris de Naranjal, Lunar, Largo, Wilson’i y Joelito, quedan aún prófugos al menos 13 integrantes de la banda.

La nómina la encabezan los que serían los cabecillas, Hugo Ricardo Quiñónez Vera, de 42 años, alias Manito, quien ya había sido detenido en 2013 por el asesinato de un policía, y Kaio Cesar Bonotto Cavalcante, de 34 años, alias Bocón, un brasileño que figura en una lista de los 216 criminales más buscados de su país y entre los 5 más importantes del estado de Paraná.

Otros supuestos referentes de la gavilla ahora buscados son Anacleto Benítez Brítez, de 56 años, alias Pirulo, quien ya había sido detenido en 2024 por el asalto a un camión de una empresa transportadora de encomiendas, perpetrado en Juan Manuel Frutos, y Milciades Raúl Vigo González, de 43 años, alias Vigo, quien fue detenido por última vez en 2024 con un lote de municiones para armas de guerra, en Domingo Martínez de Irala.

También es rastreado el expolicía Homero José Cibils Ramírez, de 36 años, con antecedente por el asesinato de un político colorado, perpetrado en 2017 en 3 de Mayo, y por el asalto al banco Bancop de Naranjal, cometido en 2024.

La lista de buscados sigue con Jorge Ariel Fernández Ferreira, de 31 años, quien ya había sido detenido por el asalto al banco Regional de Pirapó, llevado a cabo en 2022; David Samuel Zavala Ugarte, de 38 años, cuyo documento se encontró en uno de los vehículos abandonados tras el asalto al banco Sudameris de Naranjal; Osmar Javier Lezcano Sanabria, de 27 años, con antecedentes por el secuestro de un empresario agrícola de Alto Verá, cometido en 2016, y Walter Ariel Acosta Amarilla, de 41 años, quien también habría conseguido los explosivos usados en los últimos atracos de la banda.

Los otros buscados son el expolicía Francisco Hernán Maidana Franco, de 32 años; un tal Daniel López, alias Dani, y un tal Carlos, alias Barba, y un tal Chino, cuyos nombres están en proceso de verificación.

Las mismas armas usadas en otros golpes

Policías del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná basaron su pesquisa sobre el caso Sudameris, inicialmente, en el análisis de los tres vehículos que fueron abandonados por la gavilla luego del golpe.

Luego, recibieron el reporte balístico elaborado por la Dirección de Criminalística que refiere que las armas que se dispararon el 26 de febrero pasado en el asalto al banco Sudameris en Naranjal también se usaron, por ejemplo, el 10 de febrero pasado en el asalto a la agroexportadora Algisa, en Coronel Bogado; el 22 de octubre de 2025 en el asalto a un móvil de la casa de cambios MD Cambios, en Tavapy; el 21 de noviembre de 2024 en el asalto al banco Bancop, en Naranjal, y el 14 de julio de 2022 en el intento de asalto a un transportador de caudales de la empresa Prosegur, en Santa Fe del Paraná.

Las mismas armas también aparecieron el 28 de enero de 2021 en el asalto a un blindado de la empresa Mbareté Porã, en Juan E. O’Leary, y el 4 de febrero de 2016 en un asalto en ruta contra una pareja en Lima.

Estos indicios científicos hacen suponer a la Policía que se trata de la misma banda la que cometió todos los golpes citados.