Concepción: condenan a 13 y 16 años de prisión a coautores del asesinato de una joven

Las personas condenadas por homicidio en grado de coautoría son Ángel David Pérez, alias “Perro”, quien debe cumplir pena privativa de libertad por 13 años, y Daysi Vera Luna, que estará recluida por 16 años. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Hernán Estigarribia (presidente) y Mariza Meza y Teresa Jara, miembros.

El fiscal Pablo René Zárate González, durante el juicio, pudo comprobar que alias “Perro” fue quien inmovilizó a Ruth Celeste Ferreira, tomándola del cabello, mientras que la mujer condenada este jueves fue quien le acercó el cuchillo a la menor, quien finalmente apuñaló a Ruth Celeste, de 18 años, provocándole la muerte.

El juicio oral se realizó en el Palacio de Justicia de Concepción, pero los alegatos finales y la lectura de la resolución de condena se llevaron a cabo en el juzgado de Horqueta.

El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2025 en el barrio Fátima de la ciudad de Concepción.

Prisión domiciliaria

La principal acusada del caso de homicidio guarda prisión domiciliaria en espera de que se realice el juicio oral. En el momento del crimen tenía 15 años, por lo que debe ser juzgada bajo las leyes del menor.

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Ella, como máximo, podría ser condenada hasta a 8 años, de acuerdo con las leyes vigentes.