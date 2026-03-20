Asunción: pelea terminó con herido en el pecho y un detenido

El incidente se registró en la noche del 19 de marzo sobre la calle Tte. Aníbal Añazco casi avenida Venezuela, donde, según datos policiales, se produjo una gresca entre dos hombres que ya habrían tenido conflictos previos.

De acuerdo con testigos, la víctima, identificada como Sebastián Duarte García, de 25 años, se encontraba frente a su vivienda cuando fue increpado por el presunto agresor, iniciándose una discusión que derivó en una pelea física.

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Herida con arma blanca

En medio del enfrentamiento, el supuesto autor habría sacado un cuchillo y atacado a la víctima, propinándole una herida en la zona del tórax.

Familiares auxiliaron rápidamente al herido, trasladándolo hasta el Hospital de Trauma, donde quedó internado.

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Rastrillaje y detención

Tras recibir el aviso a través del sistema 911, agentes de la Comisaría 20 acudieron al lugar, donde ya no se encontraba la víctima, pero recabaron datos del presunto autor.

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El sospechoso se dio a la fuga, lo que motivó un rastrillaje en la zona. Finalmente, fue localizado en las inmediaciones y aprehendido cuando intentaba regresar a su vivienda.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

Posible trasfondo del conflicto

De acuerdo con los testimonios recabados, el incidente se originó por rencillas personales vinculadas a la pareja actual de la víctima —quien fuera anteriormente pareja del agresor—, situación que ya había generado tensiones previas entre ambos.

Además, la Policía indicó que el aprehendido aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del hecho.

Intervención fiscal

El detenido, identificado como Juan Ignacio Penayo Vera, de 19 años, sin antecedentes, quedó a disposición del Ministerio Público.

La agente fiscal de turno, Hermenegilda Cubilla, dispuso su aprehensión mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.