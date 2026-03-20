Detienen a tres menores señalados como sospechosos de asalto a casa de cambios en Bella Vista Norte

Agentes policiales de investigaciones y de la Comisaría 5ta. de Bella Vista Norte, efectuaron un procedimiento en aquella ciudad del Departamento de Amambay y detuvieron a tres sospechosos de un hecho de hurto agravado ocurrido el pasado 7 de marzo en perjuicio de una sucursal de Norte Cambios; todos los detenidos son adolescentes, dos de 17 años y uno de 16. Del poder de los mismos fueron incautadas algunas evidencias que serán analizadas por los investigadores. La operación se realizó en la vía pública, sobre Avenida Marcial Samaniego del barrio Inmaculada del mencionado distrito amambaiense.

Intentaban vender celulares y los chalecos robados

De acuerdo con un boletín de la Comisaría 5ta. de Bella Vista Norte, del poder de los tres adolescentes detenidos en el marco investigativo del asalto a una casa de cambios, se incautó un total de 6 celulares, además de 2 chalecos antibalas y algunos cartuchos sin percutir.

El informe detalló que los ahora capturados intentaron comercializar, tanto los celulares como los chalecos robados de la entidad financiera; se montó vigilancia y se logró la detención de los sospechosos que quedaron a disposición de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Reinalda Palacios.

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El pasado 7 de marzo, en horas de la madrugada, delincuentes ingresaron en la sucursal de Norte Cambios de Bella Vista Norte, tras cortar la reja y romper la ventana de un baño del establecimiento y se alzaron con una escopeta, varios celulares, computadoras y dos chalecos antibalas.