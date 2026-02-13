Imputan en Brasil a Alexandre Rodrigues por narcotráfico

El Ministerio Público Federal (MPF) formuló imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, procesado en el caso Pavo Real Py II e hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista, por el hecho punible de tráfico transnacional de drogas agravado por el uso de un arma de fuego, de acuerdo con lo que publica el portal Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCRP).

La fiscalía brasileña atribuye a Rodrigues Gomes, además de haber dirigido una organización criminal en Paraguay, también habría sido responsable de transportar sustancias ilícitas desde los puntos de producción en los países andinos hasta Paraguay o Brasil, incluso.

Al respecto añade que Alexandre Rodrigues Gomes, como presunto líder de un grupo narcotraficante, “coordinó la flota de aviones y reclutó narcopilotos”. Estos mismos hechos fueron acusados contra Rodrigues por el Ministerio Público de Paraguay.

De acuerdo con la imputación que ahora afronta en Brasil, Gomes supervisó dos pistas de aterrizaje clandestinas, una situada en Paraguay y otra en Brasil, según archivos de la fiscalía brasileña. La cocaína que era traficada por el grupo de Rodrigues Gomes, voló desde Bolivia y Colombia a Paraguay, se puso en otro avión y desde allí voló a Brasil, desde donde se envió a Europa.

Vínculo con grupo de “Los Balcanes”

El Ministerio Público Federal de Brasil lleva adelante la causa contra Alexandre Rodrigues Gomes bajo la denominación de “Balcanes” pues, de acuerdo con datos obtenidos, Rodrigues habría estado en contacto con miembros de la organización criminal conocida como “Los Balcanes”, que actualmente es la principal exportadora de cocaína a Europa.

Dicha organización internacional a su vez tiene en sus filas a personas de nacionalidades albanesas o serbias, croatas y de otros países.

Esta causa es una continuidad -según publica el portal de la OCCRP- de la que se inició en 2021 bajo el nombre de “Hinterland”. Mediante ese trabajo investigativo, se descubrió un presunto esquema de tráfico internacional de drogas que involucraba a Paraguay y Brasil. Esa red habría enviado desde América del Sur a Europa al menos 11 toneladas, entre 2020 y 2021.

Los encargados de la operación “Hinterland” lograron obtener mayor información al tener en su poder dispositivos protegidos, de miembros del esquema, que utilizaban la aplicación de mensajería encriptada Sky ECC. Si bien en la causa “Hinterland” Rodrigues Gomes no fue imputado, sí lo fue en esta causa, que es “Balcanes”.

Es más, los investigadores brasileños presumen que Rodrigues Gomes utilizó una empresa denominada “FRG Constructora SA” para lavar dinero obtenido como ganancia del narcotráfico, a través en proyectos inmobiliarios de lujo como el “Palacio Tetryz”, ubicado en Pedro Juan Caballero.

No hay pruebas suficientes, según defensa de Alexandre

Por su parte la abogada Noelia Núñez, quien ejerce la defensa de Alexandre Rodrigues Gomes, manifestó a la OCCRP que ni las autoridades de Paraguay ni las de Brasil cuentan con pruebas suficientes para demostrar que Rodrigues estuvo involucrado en algún delito.

Núñez también se refirió a las conversaciones obtenidas de la aplicación Sky ECC. Indició que las mismas por sí solas no constituyen suficiente evidencia para demostrar que su cliente es culpable. “Básicamente, no hay testigos, ni pruebas documentales, ni medios adecuados para vincular a Alexandre con el caso, más allá de los mensajes del sistema Sky”, añadió.

Sobre el presunto esquema de lavado de dinero, Núñez expresó “entiendo que todas las propiedades que tenía estaban justificadas”.

Brasil pidió la extradición de Alexandre Rodrigues

En noviembre de 2025, jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez había ordenado la detención con fines de extradición de Alexandre Rodrigues Gomes (38), quien es requerido por el Juzgado Federal de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul (sur del Brasil), a cargo de la magistrada federal suplente, Cristina de Albuquerque Vieira.

Según un extracto del exhorto de extradición sobre Alexandre Rodrigues contenido en el A.I, 253 de la jueza Sánchez, los motivos del pedido de extradición del hijo de Lalo Gomes son que “durante las investigaciones realizadas en procedimientos relacionados, se descubrió que ALEXANDRE estaba implicado en la internalización de cocaína en territorio brasileño, así como en el envío sistemático de envíos de drogas al extranjero, actividades que le proporcionaron a él y a otras personas investigadas beneficios significativos que dependían de mecanismos estructurados y complejos para ocultar el origen de los fondos”.