Marset seguiría el mismo camino de su contador Santoro

El fiscal Deny Yoon Pak solicitó al fiscal adjunto de Asuntos iternacionales Manuel Doldán Breuer que pida informes sobre la condena de Federico Santoro, ya que hasta el momento Paraguay no fue notificado oficialmente de la resolución judicial

Una vez que sea notificado, el fiscal Pak analizará el fundamento de la condena y los hechos para determinar si satisface la persecución penal.

Federico Santoro fue detenido en Paraguay en agosto de 2023, en el marco de la investigación A Ultranza. Estados Unidos requirió su extradición.

Para que se concrete la extradición de Santoro, el fiscal Deny Yoon Pak solicitó la medida de suspensión del procedimiento, con lo que el proceso penal abierto contra Federico Santoro en Paraguay quedó suspendido y condicionado a la resolución que tome la justicia de Estados Unidos.

Es decir, con la salida que fue resuelta por la magistrada Rosarito Montanía la acción penal no se extingue, sino que queda suspendida hasta que Estados Unidos, que es el país que ejecutó la extradición de Santoro, tome una decisión con respecto al investigado en A Ultranza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Marco Penal en Paraguay

Federico Santoro está procesado en el caso a A Ultranza Py por lavado de dinero y asociación criminal. El marco penal por los dos hechos punibles es de 22 años y seis meses de cárcel.

La investigación de A ultranza fue clave para determinar que un banco de Estados Unidos fue utilizado por Santoro para que el grupo liderado por Marset reciba dinero proveniente de Europa.

Santoro admitió su culpabilidad y fue condenado a 15 años de carcel, pero hasta el momento, el Ministerio Público paraguayo no se pronnció al respecto.

Los abogados de Santoro aseguraron que Santoro no hizo ningún tipo de delación premiada y que solo admitió su culpabilidad, motivo por el cual fue condenado a 15 años.

El camino que siguió Santoro sería el mismo a seguir por Sebastián Marset. La declaración de culpabilidad hace que el tiempo de condena no sea tan elevado y además permite algunos beneficios, como la redención, que como producto de los días trabajados y buen comortamiento en prisión podría redundar en una posterior reducción de la condena.

La sentencia en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el pasado 24 de Julio que el ciudadano uruguayo Federico Ezequiel Santoro, vinculado a la organización de narcotráfico internacional y lavado de dinero que supuestamente lideraba desde Paraguay el también uruguayo Sebastián Marset, fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos.

Santoro, señalado como “mano derecha” de Marset y encargado de los asuntos financieros del esquema criminal que este presuntamente lideraba desde Paraguay – que fue desmantelado en el marco de la investigación “A Ultranza” - se declaró culpable de lavado de dinero en mayo de este año.

“Santoro y sus coconspiradores se encargaban de la recolección de ingresos del narcotráfico” haciendo circular de manera clandestina grandes cantidades de dinero, “normalmente en euros”, indica el Departamento de Justicia.

“Los coconspiradores de Santoro se especializaban en introducir ese dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego (Santoro) dirigía el movimiento de los fondos, usualmente vía transferencias bancarias. Santoro normalmente hacía que los fondos sean entregados en dólares estadounidenses y un banco en los Estados Unidos facilitaba la transacción”, añade el informe.

Como parte de la sentencia, la Corte estadounidense que condenó a Santoro ordenó decomisar sus bienes por un valor de más de 11 millones de dólares..