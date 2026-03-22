Un detenido tras sicariato en Pedro Juan Caballero

El homicidio se produjo ayer a las 14:00 en un lavadero denominado Lava Car, en la calle Brasil esquina14 de Mayo del barrio Guaraní de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

La víctima de sicariato fue identificada como Édgar Gustavo Pereira, paraguayo, de 36 años, alias Bollo, quien acusó múltiples disparos efectuados con una pistola calibre 9 milímetros.

El jefe de Investigaciones de Amambay, comisario principal José Delgado, dijo que Bollo fue atacado cuando iba a retirar su vehículo del lavadero.

El crimen fue cometido por dos hombres que actuaron en una motocicleta.

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El ahora fallecido ya había sido capturado años atrás por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y se sospechaba que formaba parte de una red de narcotraficantes.

Allanamiento tras sicariato en Pedro Juan Caballero

En prosecución al caso, el fiscal local, Andrés Cantaluppi, encabezó un allanamiento anoche en el mismo barrio Guaraní, a solo dos cuadras del lavadero donde se produjo el asesinato.

La casa intervenida pertenece a Daniel Icassatti Da Rosa, paraguayo, de 35 años, quien quedó detenido y debe prestar declaración hoy domingo.

Supuestamente, los dos sicarios que mataron a Bollo fueron a retirar la pistola de la casa de Daniel Icassatti Da Rosa.

Ahora lo que los investigadores tratan de determinar es quiénes son los sicarios que retiraron el arma y, por sobre todo, por órdenes de quién mataron a Bollo.