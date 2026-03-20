Cambyretá: detienen a cuatro sospechosos en la investigación del homicidio de un hombre en la vía pública

La Policía Nacional concretó la captura de cuatro personas en el marco de la causa por el homicidio de Ricardo Andrés Cuenca (32), alias Piolo, cometido la noche de este miércoles en la vía pública del barrio Arroyo Porá, en el distrito de Cambyretá.

Los sindicados fueron identificados como Rafael Gustavo Bernal Cáceres (23), Ofelia Noemí Álvarez (19), Cristian Feliciano Barboza Acosta (28) y Silvio Brito Gómez (31), alias Tatu’i. Este último cuenta con antecedentes por intento de coacción sexual del año 2013 y hurto agravado en 2024.

Según los intervinientes, presuntos testigos habrían señalado a estos jóvenes, quienes estuvieron presentes en el momento del crimen.

Los mismos fueron hallados en la vía pública del asentamiento Las Palmeras del distrito. Cuando se percataron de la presencia policial intentaron huir, pero finalmente fueron aprehendidos.

Los detenidos fueron remitidos a la comisaría local, puestos a disposición de la agente fiscal de turno, Raquel Bordón.

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El crimen investigado

La noche del miércoles, cerca de las 22:30, un grupo de seis personas habría emboscado a Ricardo Cuenca (32), en la vía pública. Luego de hacerle reclamos, Cuenca reaccionó sacando dos machetillos.

Posteriormente, uno de los jóvenes desenfundó un arma de fuego, presumiblemente calibre .22 mm, y empezó a realizar disparos. El hombre intentó huir y fue perseguido por una cuadra hasta que una de las balas lo impactó por la espalda alta, a la altura del corazón.

El disparo tuvo orificio de entrada y salida. La herida le ocasionó la muerte inmediata y los presuntos autores se dieron a la fuga en tres motocicletas, según las investigaciones.

Alias Piolo había recuperado su libertad el pasado 4 de marzo, luego de ser investigado por un supuesto hecho de hurto, y tiene antecedentes por robo y hurto del 2015; y lesión grave del 2017.