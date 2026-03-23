Imputados por muerte de un niño que trabajaba en el ordeño de combustible

El menor de edad fallecido a raíz del accidente durante un ordeño de combustible se llamaba Rodrigo Cañete Ríos, de 15 años, quien sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo el sábado último en una explosión que se produjo frente a una casilla situada en el kilómetro 219 de la Ruta PY03, en el barrio 8 de Diciembre del distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

El adolescente aparentemente trabajaba como secretario en dicha casilla, donde supuestamente se vendía combustible de manera clandestina.

El líquido ofertado en el lugar era obtenido principalmente de camiones transportadores de granos, cuyos choferes permitían que sus móviles fueran ordeñados, a cambio de un porcentaje de las ganancias, según sospechas de la Policía Nacional (PN).

El fiscal de Curuguaty, Néstor Asunción Narváez Dávalos, explicó que el fuego se inició probablemente a raíz de una chispa justo cuando los empleados de la casilla, entre ellos el niño, estaban tratando de cargar 1.000 litros de gasoil a uno de los tanques de un camión cisterna que en ese momento estaba a cargo de Enrique Martínez, de 25 años.

Las llamas prácticamente envolvieron al menor de edad, quien lastimosamente no tuvo oportunidad de salvarse porque su aún delgado cuerpo quedó quemado casi por completo.

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No obstante, el chico fue llevado inicialmente al Hospital Distrital de Curuguaty y luego evacuado en un avión hasta Asunción, pero lastimosamente no aguantó.

Intentaron esconder el camión

Según el fiscal Narváez, cuando controlaron el siniestro, el chofer del cisterna llevó el camión y lo escondió en una quinta de su patrón, un tal Líder Ramírez, en el municipio vecino de Yrybucuá, que ya corresponde al departamento de San Pedro.

Sin embargo, policías de las comisarías de Yasy Cañy y Curuguaty que trabajaron en el suceso localizaron e incautaron el cisterna gracias al testimonio de algunos testigos.

El fiscal ya imputó al chofer del cisterna, Enrique Martínez, por producción de riesgos comunes y ahora por homicidio culposo, ya que finalmente murió el niño.

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En tanto que el dueño del vehículo y patrón del chofer, Líder Ramírez, será imputado por frustración de la persecución y ejecución penal, porque habría ordenado a su empleado que escondiera el vehículo luego del suceso.

Supuestamente, Líder Ramírez mandó a comprar combustible ordeñado para revenderlo en una de sus estaciones de servicios, que opera bajo el emblema de Toga Oil, todo esto según la información que maneja la Fiscalía.