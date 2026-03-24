Familia del exdirector de Tacumbú trata de inhumano al ministro de Justicia

El abogado Luis Guillermo Esquivel Ugarte, de 49 años, murió el domingo a la mañana en un aparente caso de suicidio en el departamento que habitaba con su mujer en un edificio del barrio Sajonia de Asunción.

Fue director de la penitenciaría nacional de Tacumbú hasta el momento de su fallecimiento, aunque había asumido el 29 de setiembre de 2023, luego de que se detectara la fuga del policía asesino Oliver Daniel Lezcano Galeano.

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El 10 de octubre de 2023, el director de Tacumbú, Luis Esquivel, fue apuñalado al ser tomado de rehén por el Clan Rotela (CR), que en ese momento aún controlaba la cárcel.

De hecho, la orden de retener al director Esquivel fue emitida por el líder de dicha facción, Armando Javier Rotela Ayala.

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Aquel motín se desató porque el entonces ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini Cibils, anunció que se estaba gestando una operación que permitiría la recuperación del sistema penitenciario.

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El director Esquivel, antes que victimizarse tras ser herido por los reos, guardó silencio en ese momento, siguió trabajando y fue fundamental para la ejecución de aquella recuperación del penal de Tacumbú en la operación Veneratio, que se hizo el 23 de diciembre de 2023.

“El trato recibido no solo fue ineficiente, fue inhumano”

Tras la muerte de Luis Esquivel, su familia emitió una carta abierta dirigida a las autoridades del sistema de justicia.

“Hoy no escribimos solo desde el dolor, escribimos desde la indignación”, arranca el manifiesto.

Sobre el ahora fallecido, su familia escribió que “no solo era nuestro eje familiar, sino un servidor público que dedicó su vida a uno de los ámbitos más complejos y olvidados del Estado: el sistema penitenciario paraguayo”.

“Luis no fue un espectador del sistema, sirvió 29 años al Ministerio de Justicia. Puso el cuerpo literalmente: fue tomado de rehén y apuñalado (en 2 oportunidades) por parte de integrantes del Crimen Organizado dentro del penal. Trabajó en condiciones adversas, enfrentó crisis, motines, violencia y abandono institucional”, prosigue el comunicado.

“Sin embargo, tras su fallecimiento, ese mismo sistema al que sirvió le devolvió a su familia un trato indigno”, se quejan en la nota.

Después, critican a la fiscala Andrea Vera , porque demostró una “profunda incompetencia e indolencia”, y tratan de “inhumano” al juez Mirko Valinotti porque ordenó la autopsia recién horas después de la muerte, “prolongando aún más esa espera que ya se había vuelto insoportable”.

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En la parte más fuerte del comunicado, la familia de Esquivel escribió: “Y como si fuera poco: la absoluta ausencia de acompañamiento institucional por parte del Ministerio de Justicia. Ni el Ministro Rodrigo Nicora, ni el Director de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. (R) Rubén Peña -quienes siempre se sirvieron de su trabajo -, se hicieron presentes. ¿Así se honra a quienes dedicaron su vida al servicio público? ¿Así responde el sistema a quienes trabajaron desde adentro para mejorarlo? No se trata solo de tiempos procesales. Se trata de dignidad. Se trata de humanidad. Se trata de respeto. El trato recibido no solo fue ineficiente, fue inhumano“.

“Resulta profundamente contradictorio —y doloroso— que quien trabajó por un sistema más digno haya sido tratado, después de su muerte, con la frialdad y la desidia de un sistema que él mismo trató de cambiar en vida", se lee también en la parte final del documento.