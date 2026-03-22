Muere el director de la cárcel de Tacumbú

El abogado Luis Guillermo Esquivel Ugarte, de 49 años, director de la cárcel de Tacumbú, perdió la vida en la mañana de este domingo, según confirmó la Policía Nacional (PN).

El cuerpo fue encontrado por la esposa en la habitación matrimonial del departamento que ocupaban en el edificio Parejhara del barrio Sajonia de Asunción.

Junto al cuerpo del director Esquivel había un revólver. Se cree que se trató de un suicidio. Su esposa dijo que él se encerró en la pieza y que después ya escuchó una detonación.

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Intervienen en la escena agentes de la comisaría 1° de Asunción.

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Operación Veneratio

Luis Esquivel era director de la cárcel de Tacumbú desde 2023. De hecho, aquel año incluso fue tomado de rehén y apuñalado por miembros del Clan Rotela (CR) durante un motín en el penal.

Su rol fue fundamental para la ejecución de la histórica operación Veneratio, el 18 de diciembre de 2023.

Desde entonces, venía desempeñando una aceptable gestión. Incluso, fue varias veces felicitado por el Ministerio de Justicia.

Comunicado del Ministerio de Justicia tras la muerte de Luis Esquivel

“El Ministerio de Justicia lamenta profundamente el fallecimiento del funcionario Luis Esquivel, director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, quien se desempeñó durante años con un servicio comprometido, responsable e intachable dentro del sistema penitenciario”, dice el boletín difundido.

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“Su dedicación y vocación de servicio dejan una huella significativa en la institución y en todos quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado. En este momento de profundo pesar, el Ministerio de Justicia hace llegar sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, acompañándolos solidariamente en tan difícil circunstancia”, concluye el comunicado.