Grupo armado atraca casa de viuda de reconocido empresario yerbatero

Agentes de la Comisaría 17ª informaron sobre la denuncia de un supuesto hecho de robo agravado que fue cometido la tarde de este lunes 23 de marzo, cerca de las 16:30. Fue cometido en una vivienda ubicada sobre la ruta PY07, en el barrio San Pedro del distrito de Natalio, en el departamento de Itapúa.

Según los denunciantes, tres hombres armados ingresaron por la parte trasera de la vivienda, redujeron al personal de servicio, los dejaron maniatados y procedieron a revisar todas las habitaciones de la residencia. Las víctimas fueron identificadas como Fernando Giménez Torales y Sally Elisa Patiño, trabajadores del lugar.

Los mismos detallaron que los maleantes actuaron con tapabocas y quepis. Se llevaron del sitio joyas varias y armas de fuego: escopeta, pistola, revólver y rifle, cuyos calibres y marcas se desconocen. Los mismos abordaron un rodado en la vivienda que sería un automóvil Volkswagen Taos de color blanco, con matrícula AAVX 645.

Posteriormente, los intervinientes hallaron abandonado el rodado que fue robado en el barrio San Ramón del distrito de Tomás Romero Pereira. El vehículo estaba con el motor en marcha en un camino vecinal.

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Propietarios no estaban

La propietaria de la residencia fue identificada como Margarita Ester Lorenz de Selent, quien no estaba en el sitio. Según los trabajadores, la familia se encuentra de viaje en el extranjero.

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Lorenz sería la viuda del empresario yerbatero Juan Selent, quien falleció en un accidente rutero el pasado 30 de noviembre del año 2024, en el kilómetro 9 de la ruta provincial 19, en el municipio de Comandante Andresito de la provincia de Misiones en Argentina.

Los intervinientes manifestaron que el sistema de cámaras de seguridad estaba sin funcionamiento. Además, refirieron que el empresario tenía en el sitio una colección de armas, aproximadamente 60 que estaban registradas según fuentes, que aparentemente era el objetivo principal de los maleantes.

Para los investigadores, los asaltantes tenían conocimiento de la existencia de armas, porque en todo momento exigían las mismas. También desconocen el tipo y la cantidad de armas que fueron robadas.