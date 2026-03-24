Policiales
24 de marzo de 2026 - 18:30

Itapúa: un presidente de seccional está entre los investigados en un caso de transporte de marihuana

Investigan a presuntos propietarios de vehículo incautado con 8 kg de marihuana tras persecución en Itapúa
Vehículo incautado tras una persecución: en su interior hallaron más de 8 kg de marihuana.Gentileza

Un operativo de prevención realizado por la Policía Nacional culminó en una persecución de varios kilómetros y la incautación de un automóvil que contenía una bolsa con 8,2 kg de marihuana picada. En el habitáculo hallaron dos cédulas verdes y una cédula de identidad. Uno de los investigados sería un político colorado cartista y presidente de la seccional colorada de Naranjito, en San Rafael del Paraná, mientras que el otro sería oriundo de Cambyretá.

Por ABC Color

Agentes de la Comisaría 10ª en el distrito de Fram quisieron abordar un vehículo que estaba, de manera sospechosa, estacionado cerca de un cajero automático la noche de ayer, lunes 23 de marzo, cerca de las 22:00. Cuando los ocupantes se percataron de la presencia policial, emprendieron la huida. La situación se convirtió en una persecución con barreras que se desplegaron sobre la ruta D054.

El vehículo, perseguido por más de 30 km, terminó volcando en la Calle E12, en el límite entre los distritos de Nueva Alborada y Capitán Miranda. Los ocupantes, que serían dos, se dieron a la fuga, mientras que los intervinientes inspeccionaron el rodado.

En el interior fue hallada una bolsa con 8,2 kg de marihuana picada. Presumen que los hombres podrían venir hacia la ruta D047, hacia Capitán Miranda, y posiblemente estuvieran aguardando para entregar la droga.

Investigan a presuntos propietarios de vehículo incautado con 8 kg de marihuana tras persecución en Itapúa
Hallaron 8 kg de marihuana en vehículo que volcó tras persecución policial.

La causa está siendo investigada por la fiscala de la Unidad Penal Nº 1 Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Rocío Valdez.

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Analizan documentos hallados

En el interior del rodado fueron encontradas dos cédulas verdes. Una de ellas figura a nombre de Deoclides Pereira Dos Santos, de nacionalidad brasileña. Actualmente se desempeña como presidente de la Seccional Colorada de Naranjito, en San Rafael del Paraná.

Investigan a presuntos propietarios de vehículo incautado con 8 kg de marihuana tras persecución en Itapúa
Los investigadores analizan los documentos que señalan a los supuestos propietarios de este rodado. Habría dos cédulas verdes una cédula y una licencia de conducir.

La otra figura a nombre de Óscar Eduardo Villar Kellner (36), de Cambyretá, aunque figura con domicilio en Nueva Alborada. También hallaron una cédula de identidad y una habilitación vehicular con el mismo nombre.

La vivienda del mismo había sido allanada en 2024 en el marco de una causa por supuesto hurto especialmente grave, cometido en Carmen del Paraná.

Político dice que vendió el vehículo en 2024

Por su parte, el político de San Rafael publicó, a través de medios locales, que el rodado que aparece a su nombre lo había vendido en 2024 a un tal Florencio Rojas, de Tomás Romero Pereira. Los intervinientes manifestaron que, en tal caso, deberá demostrar el proceso de venta ante la agente fiscal que encabeza esta causa.