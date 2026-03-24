Itapúa: un presidente de seccional está entre los investigados en un caso de transporte de marihuana

Agentes de la Comisaría 10ª en el distrito de Fram quisieron abordar un vehículo que estaba, de manera sospechosa, estacionado cerca de un cajero automático la noche de ayer, lunes 23 de marzo, cerca de las 22:00. Cuando los ocupantes se percataron de la presencia policial, emprendieron la huida. La situación se convirtió en una persecución con barreras que se desplegaron sobre la ruta D054.

El vehículo, perseguido por más de 30 km, terminó volcando en la Calle E12, en el límite entre los distritos de Nueva Alborada y Capitán Miranda. Los ocupantes, que serían dos, se dieron a la fuga, mientras que los intervinientes inspeccionaron el rodado.

En el interior fue hallada una bolsa con 8,2 kg de marihuana picada. Presumen que los hombres podrían venir hacia la ruta D047, hacia Capitán Miranda, y posiblemente estuvieran aguardando para entregar la droga.

La causa está siendo investigada por la fiscala de la Unidad Penal Nº 1 Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Rocío Valdez.

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Analizan documentos hallados

En el interior del rodado fueron encontradas dos cédulas verdes. Una de ellas figura a nombre de Deoclides Pereira Dos Santos, de nacionalidad brasileña. Actualmente se desempeña como presidente de la Seccional Colorada de Naranjito, en San Rafael del Paraná.

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La otra figura a nombre de Óscar Eduardo Villar Kellner (36), de Cambyretá, aunque figura con domicilio en Nueva Alborada. También hallaron una cédula de identidad y una habilitación vehicular con el mismo nombre.

La vivienda del mismo había sido allanada en 2024 en el marco de una causa por supuesto hurto especialmente grave, cometido en Carmen del Paraná.

Político dice que vendió el vehículo en 2024

Por su parte, el político de San Rafael publicó, a través de medios locales, que el rodado que aparece a su nombre lo había vendido en 2024 a un tal Florencio Rojas, de Tomás Romero Pereira. Los intervinientes manifestaron que, en tal caso, deberá demostrar el proceso de venta ante la agente fiscal que encabeza esta causa.