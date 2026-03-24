Investigan robo de armas de residencia de familia de reconocido empresario yerbatero de Itapúa

Personal técnico del Departamento de Investigaciones continúa con la búsqueda de indicios de los supuestos autores de un robo cometido en el interior de una residencia particular en el distrito de Natalio. Se trataría de tres asaltantes, quienes se llevaron joyas y una colección de armas que estaba escondida en la vivienda.

La víctima sería la señora Margarita Ester Lorenz, viuda de Selent y madre del propietario de una industria yerbatera reconocida en la zona. La colección de armas pertenecía presuntamente al difunto Juan Selent Van Nevel.

Preliminarmente, solamente se tiene la declaración de dos trabajadores, quienes fueron maniatados durante el atraco. La propietaria estaría aparentemente en el extranjero en un viaje, según habrían declarado a los investigadores.

Además, una de las camionetas robadas fue recuperada tras una persecución en Tomás Romero Pereira y, de su interior, fueron recuperados dos vinos.

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Incógnitas en la investigación

Juan Selent (hijo), conocido en la zona como “Juanchi”, se comunicó con los intervinientes vía telefónica. Según habría detallado, las cámaras de seguridad estarían sin funcionar desde hace al menos un mes y no supo dar detalles del motivo.

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Los intervinientes indicaron además que el sitio al que ingresaron los maleantes sería una puerta oculta detrás del placar de la ropa y que incluso tiene un sofisticado sistema de seguridad. Para acceder se deben brindar datos biométricos o colocar una clave. Esto hace presuponer que los asaltantes tenían conocimiento de la existencia de las armas y del código de seguridad.

Los investigadores recaban cámaras de circuito cerrado en la zona para determinar en qué llegaron los supuestos asaltantes hasta el sitio. Presumen que ingresaron por la puerta trasera y que, de manera llamativa, pudo haber estado abierta.

No descartan que los maleantes robaran las armas y las municiones por su valor económico, porque aparentemente se tratarían de colección. Se estima, según fuentes extraoficiales, que el finado tenía 60 armas registradas a su nombre, presuntamente parte de esa colección privada.

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Posibles hipótesis

La hipótesis más fuerte sería que la banda criminal estaría por algún motivo interesada en las armas de colección, debido a que en todo momento preguntaron por las mismas en el atraco. Además, había muchos objetos de valor en la oficina que no fueron llevados.

Por el sentido que tomó la huida, presumen que pretenderían escapar con dirección hacia Caazapá, entendiendo que fue recuperado el auto robado en Tomás Romero Pereira, a unos 40 kilómetros del sitio.

Aguardan la declaración de los afectados, quienes no habrían hecho la denuncia, como tampoco presentaron una verificación de qué fue lo que se robó en la vivienda. Según los intervinientes, la familia no está en el país desde hace por lo menos una semana.

Además, Juanchi Selent había sido socio comercial de Reinaldo Ramoa Gómez (41), quien había sido secuestrado y asesinado tras retirar una suma de dinero con la que aparentemente harían una inversión.