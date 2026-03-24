Policías contratan a músico para luego detenerlo

Se trata de Carlos Benítez Cuellar (44), domiciliado en el barrio 1° de Mayo de la ciudad de Caaguazú, quien es uno de los directivos del citado grupo musical que integra como acordeonista y segunda voz.

La denuncia de supuesto abuso sexual fue presentado en su contra el pasado sábado. Fuentes del Ministerio Público señalaron que la supuesta víctima sería una adolescente.

Según sospechan los investigadores, el músico aparentemente venía abusando de la niña, quien ya no pudo soportar la situación y finalmente confesó lo que le estaba pasando a sus padres, quienes inmediatamente presentaron la denuncia.

Tendieron una celada para detenerlo

Una vez que tuvieron a mano elementos convincentes para sostener la denuncia presentada por la víctima y sus familiares, la fiscala Rita Lorena Prieto Talavera ordenó la captura del músico y su reclusión en la comisaría Segunda de la ciudad de Caaguazú.

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En la mañana de hoy efectivos del departamentos Investigaciones de Caaguazú armaron una celada para detener al artista. Uno de los suboficiales contrató los servicios del grupo, supuestamente para una fiesta de cumpleaños en una residencia de la calle Juan Manuel Frutos casi Silvio Pettirossi del barrio Centro de la ciudad de Caaguazú.

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Cuando llegaron los integrantes de la banda al lugar a bordo de una furgoneta, aparecieron a los oficiales con la orden de captura en mano y procedieron a la detención del acordeonista ante la mirada atónita de los demás músicos, quienes se vieron obligados a regresar a sus respectivas casas, según informaron fuentes de la dirección de Policía.