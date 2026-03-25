Destruyen marihuanales en zona del secuestro de Almir De Brum

La operación contra el narcotráfico se llevó a cabo en un sector de la reserva Campos Morombí, correspondiente a la colonia Aguae del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, en las coordenadas 24° 29′ 40.8″ S, 55° 27′ 24.0″ W.

Policías del Departamento Antinarcóticos alegan haber erradico en ese sector 10 hectáreas de plantaciones de marihuana en etapa de crecimiento y cosecha, distribuidas en cuatro parcelas.

El corte fue supervisado por el fiscal de Narcotráfico de Curuguaty, Juan Ramón Benegas Rivas, quien también es el fiscal titular de la causa del secuestro del productor sojero Almir De Brum Da Silva, de 31 años.

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Este último fue secuestrado por el grupo terrorista EPP el sábado 21 de febrero pasado, en una plantación de soja de 10 hectáreas situada en la colonia Yerutí del mismo municipio, en las coordenadas 24° 32′ 42.0″ S, 55° 29′ 27.0″ W.

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Acción contra el narcotráfico, cerca del lugar del secuestro

De hecho, la plantación de marihuana ahora destruida por la PN y la plantación de soja donde ocurrió el secuestro atribuido al EPP quedan a solo 6.500 metros de distancia.

Oficialmente, al menos hasta hoy no hubo contacto del EPP con la familia de Almir.

La familia de la víctima ya emitió dos comunicados implorando a los secuestradores que envíen al menos una prueba de vida, pero hasta ahora los criminales no respondieron.