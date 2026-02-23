La familia del sojero secuestrado en Curuguaty pide prueba de vida al EPP

Almir De Brum Da Silva, paraguayo, de 31 años, nacido el 18 de julio de 1994, casado, que tiene un hijo y una hija aún niños, fue secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el sábado a la siesta cuando trabajaba con una cosechadora en la plantación de soja de su familia, en la colonia Yerutí del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, aunque justo en el límite natural con el departamento de Caaguazú.

Su padre, Valmir De Brum, brasileño, de 60 años, denunció el hecho a la tarde, cuando encontró la máquina abandonada y con el motor en marcha a 500 metros del camino interno de la colonia, en las coordenadas 24° 32’ 42” S, 55° 29’ 27” W.

La captura del joven productor se produjo a orillas de un monte que forma parte de las más de 25.000 hectáreas de espesa vegetación que forman parte de la reserva natural Campos Morombí, también conocida como Marina Cue, donde en el año 2012 se produjo la Masacre de Curuguaty y que evidentemente ahora es el nuevo bastión del EPP.

Las exigencias del EPP

Los criminales dejaron panfletos en la escena y una nota escrita a mano dirigida justamente al padre de la víctima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ella, el EPP se atribuye el hecho y anuncia que enviará instrucciones, que al menos hasta ayer aparentemente no llegaron a la familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Le advertimos que ni la FTC ni todo el aparato de seguridad que le ofrecerá el Gobierno resolverá el caso y no le garantizará la recuperación con vida de su hijo”, dice la hoja.

La respuesta

En respuesta, uno de los cuñados del secuestrado, Silvio Giménez, paraguayos, de 28 años, leyó ayer un comunicado de la familia, al lado de su suegro, Valmir De Brum, quien lloraba en todo momento.

Lea más: El desgarrador relato del productor víctima de varios atentados: “Yo no sé si será mi última vez hablando”

“Pedimos a las fuerzas de seguridad respetar el dolor de la familia y exigencias, para que Almir vuelva pronto”, dijo el cuñado.

“A la prensa, que entienda el dolor y la angustia de momento, por favor”, prosiguió.

“Al EPP, que cumpla en devolver a Almir con vida, porque nosotros vamos a cumplir lo pedido, y que nos envíen una prueba de vida de Almir”, imploró a continuación.

“Almir, nosotros te esperamos pronto”, se dirigió a su cuñado.

Finalmente, Silvio Giménez manifestó en guaraní que “nosotros somos gente pobre, que solamente trabajamos en esta comunidad y nos ayudamos para salir adelante”.

Insistió con que “solo somos gente pobre que trabaja en esta comunidad Yerutí”.

Comitiva estatal en Curuguaty

Por órdenes del presidente de la República, fue enviado a la zona el ministro de Defensa, Óscar González, quien estuvo acompañado del comandante de Fuerzas Militares, general de Ejército César Moreno; el comandante del CODI, general de Brigada Alberto Gaona; el comandante del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), coronel Carlos Casco, entre otros.

Por la Policía, estuvieron el director de Policía de Caaguazú, comisario general inspector Jorge Aquino, y el subjefe de Antisecuestro, subcomisario Marcial Castillo, entre otros.

El ministro González visitó a la familia en su casa, que se nota es de una familia muy humilde.

Ataques consecutivos de hace solo un mes

El 19 de enero pasado, los terroristas del EPP perpetraron un atentado con bomba contra encargado de la estancia Agro Briogranos, el paraguayo Fredy Osmar Tamay Rivero (28), y dos días después hicieron lo mismo con es el administrador de la empresa Agrícola Phoenix, el brasileño Caio Sobreira de Lima (37).

Video: Atentados consecutivos del EPP en Canindeyú

El ataque contra Tamay fue a 36 kilómetros de donde ahora secuestraron a Almir De Brum y el atentado contra Sobreira se produjo a 13 kilómetros de la misma referencia.

De hecho, tras aquel ataque contra el brasileño Sobreira se había encontrado una bomba que tenía escritos los alias de los últimos cuatro miembros del EPP que fueron eliminados por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Osvaldo Daniel Villalba Ayala, Luciano Argüello, Edilson Gauto Alegre y Rubén Darío López Fernández.

Este último, López Ferández, fue eliminado en la Reserva Mbaracayú, de donde por lo visto el EPP mudó ahora su campamento a Campos Morombí.

Justamente, al lado de la Reserva Mbaracayú funciona el cuartel SAP 5 del CODI.