Piden cárcel para barrabrava por ataque al plantel del Sportivo Luqueño

El ataque con petardos e incluso honditas contra los futbolistas, cuerpo técnico y staff del plantel profesional del club Sportivo Luqueño se produjo el viernes a las 19:03 en el estadio de la Liga Luqueña de Fútbol, situado en el barrio 3 de Mayo de la ciudad de Luque.

El equipo estaba terminando la última práctica antes del partido que perdería dos días después contra el club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el estadio del club 12 de Octubre de Itauguá.

Cámaras de seguridad grabaron a los agresores, que llegaron en una camioneta Hyundai Tucson bordó y en varias motocicletas.

Uno de los jugadores de Luqueño, Jonathan Vidal Ramos Benítez, de 18 años, tuvo que ser atendido en un hospital debido a las heridas que sufrió durante el ataque.

Una investigación de la Policía Nacional (PN), supervisada por el fiscal Jorge Raúl Escobar Lara, permitió identificar a por lo menos tres de los supuestos atacantes, José Domingo Ramírez Meza, de 27 años, Jorge Daniel Céspedes Verón, de 23 años, y Hugo Iván Franco Mora, de 25 años.

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Este último, Franco Mora, de hecho, fue detenido ayer en Luque en posesión de la camioneta Hyundai Tucson bordó que aparece en el video, aunque para tratar de despistar ya le pintaron las llantas.

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El fiscal Escobar presentó imputación contra Franco por producción de riesgos comunes, lesión grave y violación de la ley de erradicación de violencia en el deporte.

Además, pidió la aplicación de la prisión preventiva, que debe ser decidida por el juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez.

Los otros dos identificados, de momento, continúan prófugos. También resta la individualización de los demás participantes, tarea encomendada a policías de la comisaría 3ª Central de Luque.