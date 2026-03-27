Pareja de Marset insiste con medidas sustitutivas a la prisión

La audiencia se realiza ante la jueza Rosarito Montanía y participan el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak y los abogados de Gianina García. La procesada lohace vía telemárica desde la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza.

Este es el nuevo hecho por la cual pidieron, por tercera vez, la audiencia de revisión de medidas.

Una denuncia sobre presunta falsificación de firmas fue presentada el 26 de febrero de 2026 por el abogado Daniel Garcete, en representación de Gianina García Troche. Esto, en relación a documentos firmados por Gianina García Troche entre los meses de julio y diciembre del 2020.

Una firma figura en un contrato público, firmado el 11 de diciembre de 2020, ante la escribana Lourdes Mariño Galván, de compra-venta de inmueble ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz de Paraguarí. Alegó que en ese tiempo “ni siquiera se encontraba por el país”.

La otra documental a la que hizo referencia es un contrato de compra-venta de acciones de la firma Summum Sociedad Anónima (SA), del procesado Alberto Koube, el 30 de junio de 2020. El acto jurídico se llevó a cabo ante la misma notaria pública. La denunciante negó haber firmado ese documento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otros argumentos de la defensa

La escribana habría manifestado que la mujer a la que recibió estaba embarazada, por lo que esa descripción no coincide con la pareja del uruguayo Sebastián M;arset, preso en Estados Unidos.

Agregarán que en la referida fecha Gianina García no estuvo en el país.

Es casi seguro que el fiscal Deny Yoon Päk se oponga a la pretensión de la defensa, más aún porque lo que intentan es desacreditar las evidencias del caso A Ultranza Py.

Será la jueza Rosarito Montanía la que tome la resolución sobre esta pretensión de Gianina García de obtener una medida menos gravosa.