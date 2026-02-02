A Ultranza: ratifican una vez más la prisión a Gianina García

La medida de prisión preventiva seguirá activa con relación a la uruguaya Gianina García Troche, procesada por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el caso A Ultranza, así lo dispuso en su Auto Interlocutorio (AI) N° 26 el juez Rodrigo Estigarribia, quien interina a su colega Rosarito Montanía, en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno.

La defensa de Gianina García, ejercida por el abogado Rafael Blanco, señaló en su escrito que ha perdido sustento el fundamento que motivó la imposición de la prisión preventiva, además de “la inexistencia de elementos suficientes para sostener la probable participación de su defendida en los hechos investigados, la ausencia de peligro de fuga y de obstrucción”.

Igualmente, la defensa de la uruguaya -pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset- peticionó “el arresto domiciliario con utilización de dispositivo electrónico de control, ofreciendo cauciones reales y personales. De manera subsidiaria, requirió el mejoramiento de las condiciones de reclusión y la realización de estudios médicos de mayor complejidad, invocando razones humanitarias”.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó el rechazo de las pretensiones de la defensa, pues “no se han acreditado hechos nuevos que justifiquen la modificación de la medida cautelar”.

El magistrado consideró que al no existir “nuevos elementos de juicio que desvirtúen los fundamentos oportunamente considerados para el dictamiento de la prisión preventiva, y al persistir los peligros procesales, corresponde ratificar la medida cautelar impuesta”.

Gianina García pide reposición de condiciones de reclusión

Por otra parte, el abogado Rafael Blanco señaló a ABC que como defensa buscan que el juzgado a cargo de la causa A Ultranza y,0 específicamente, la que está relacionada a Gianina García Troche, reponga ciertas condiciones que se le habían retirado meses atrás como consecuencia del mal comportamiento de la encausada.

Entre algunas cuestiones que forman parte del grupo de pedidos está lo relacionado el régimen de visitas. Al respecto, la defensa solicita la reconsideración para que su hermano, Federico García Troche, pueda nuevamente ingresar al recinto militar.

Los antecedentes señalan que Federico García fue restringido del grupo familiar autorizado para visitar a Gianina, luego de que el mismo haya intentado introducir a Viñas Cue un celular, oculto dentro de un termo de plástico, en diciembre del 2025.

Entre otras cuestiones también mencionó Blanco que por necesidad ante el extremo calor la procesada pueda acceder en su celda a un ventilador o acondicionador de aire, que se le había requisado anteriormente, como también cosas personales como vasos y otros elementos más.

Blanco agregó que se había solicitado, igualmente, autorización por escrito para que Gianina García acceda al patio de Viñas Cue, con el objeto de realizar caminatas y recreación los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, “que anteriormente se le daba por la mañana para su salud física y mental y hacer un poco de ejercicios. Eso la autoridad del reclusorio redujo a lunes, miércoles, viernes y domingo de 15:30 a 16:30″, detalló.

Proceso contra Gianina García en A Ultranza

De acuerdo con la imputación presentada el 22 de febrero de 2022 por el fiscal Deny Yoon Pak, en el marco de la causa A Ultranza, Gianina García Troche, en su carácter de pareja de Sebastián Marset, constituyó la sociedad denominada “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”.

Añade el escrito fiscal que Gianina García habría habilitado una cuenta en Banco Visión, y para el efecto empleó un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en el cual constaba que era dueña de un tractocamión Volvo, con placa BCR 701, supuestamente habilitado seis meses antes por la empresa transportadora denominada “Kuarahy SRL”, para realizar transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes, con una ganancia de US$ 7.500 de manera mensual.

Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió una cuenta bancaria con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificado falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas, según refiere la imputación.

Cabe señalar que el “Grupo San Jorge Sociedad Anónima”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars” fue constituido el 3 de mayo de 2021 e integrado con un capital de G. 1.000.000.000. A esta empresa le corresponde el RUC N° 8018277-8. Al momento de la fundación, a Gianina García Troche le correspondía el 75% de participación, como presidenta, y a Alexis Vidal González Zárate, el 25% como vicepresidente.