Cambyretá: Fue a denunciar extravío de cédula y quedó detenido en la comisaría

Agentes de la Comisaría 101ª del barrio San Miguel del distrito de Cambyretá informaron sobre la detención de un ciudadano en particulares circunstancias. Según el interviniente, un hombre requerido por la justicia se acercó para denunciar el extravío de su cédula de identidad y constataron su expediente a través del sistema informático.

El hombre fue identificado con las iniciales H.N.B. (37), quien tenía orden de captura vigente, emitida en el año 2023 por el Juzgado Penal de Garantías Nº 5. El mismo es señalado en una causa por supuesto abuso sexual de un menor en su entorno familiar, hecho que fue denunciado en 2020.

El hombre detalló a los intervinientes que, supuestamente, ese caso habría tenido una resolución, pero en el sistema informático de la Policía figuraba su orden de captura.

El mismo fue remitido al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, tras su detención y puesta a disposición del juzgado.

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Tenía dos cédulas

El uniformado de la comisaría local manifestó que el ahora detenido explicó que tenía supuestamente dos cédulas, por lo que habría ido a gestionar la renovación en el Departamento de Identificaciones.

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Ahí le habrían gestionado la anulación de una de las mismas, pero requería una denuncia de extravío para continuar el proceso.

Señaló además a los intervinientes que su proceso judicial había llegado incluso a audiencia preliminar y que su abogado le habría señalado en su momento que el caso estaba finiquitado.