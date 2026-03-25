Revocaron medidas a un procesado por el robo a Algisa, pero el investigado está prófugo desde hace diez días

El pasado sábado 15 de marzo, una comitiva fiscal y policial encabezada por el agente Walter Castro allanó la vivienda de Rolando Ariel Martínez Acuña (33). El mismo contaba con imputación por transgresión de la Ley de Armas, en el marco de la investigación del atraco y la explosión de la empresa Algisa en Coronel Bogado.

El procedimiento fue realizado en Carlos Antonio López, pero constataron que el hombre no se encontraba en la residencia que registró para cumplir su medida cautelar. La orden de detención fue librada luego de que informes de pericias balísticas involucraron a las armas incautadas en poder de Martínez, las cuales fueron percutidas en cuatro grandes asaltos entre 2023 y 2024.

Por su parte, según el titular de la causa del atraco en Algisa, el fiscal Rodolfo Colmán, quien imputó a Martínez, indicó que ayer el Tribunal de Apelaciones dio lugar a su pedido de revocar la determinación y hacer lugar a su solicitud de prisión preventiva. No obstante, personal del Departamento de Investigaciones constató que el mismo está prófugo desde hace 10 días.

Rolando Martínez (33) fue detenido el pasado sábado 14 de febrero, pero para el domingo 15 del mismo mes, el juez Penal de Garantías, Miguel Óscar López Sosa, le concedió libertad ambulatoria.

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Pericia balística

Según los investigadores, los cotejos del Laboratorio Forense colocaron las armas incautadas en poder de Martínez en grandes atracos cometidos en Itapúa y Alto Paraná.

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Tres de las causas estarían a cargo de la unidad penal de María Auxiliadora, encabezada por el fiscal Walter Castro, quien ya emitió orden de detención en contra del hombre.

El primer caso donde se disparó con esas armas sería el 06/10/2023, en un robo agravado con quema de vehículo en Ciudad del Este. También se percutieron el 10/12/2023 en un robo con toma de rehén y enfrentamiento con la Policía en San Rafael del Paraná. En este caso resultó víctima Diego Marcelo Méndez Jara.

El 08/01/2024 fueron utilizadas en un robo domiciliario en San Rafael del Paraná, donde se robaron dinero en efectivo y una camioneta. El 08/01/2024 también se emplearon en un intento de robo del cajero automático del BNF en Carlos Antonio López.

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Antecedentes

El pasado 1 de febrero de 2024 fueron detenidos Milciades Raúl Vigo González (41), con antecedentes por homicidio doloso, hurto, exposición al peligro en el tránsito terrestre y robo agravado, quien estaba en compañía de Rolando Ariel Martínez Acuña (33).

Ambos estaban en un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Jetta, con chapa brasileña Nº BAO3O70, en el que había una caja de 49 unidades de balas calibre 5.56 mm para fusiles y equipos de comunicación. Fueron aprehendidos en la colonia Jepopyhy, en el departamento de Alto Paraná.

Milciades Vigo sería uno de los brazos derechos del extinto líder de una banda criminal, organización que respondía a Carlos Cabrera Carrera, quien fue abatido en marzo de 2024 por la Policía Nacional.

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Vínculos entre grandes atracos

Las vainas o casquillos que se recuperaron en la escena del atraco a la empresa Algisa en Coronel Bogado, el pasado 10 de febrero de 2026, fueron analizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. El resultado revela que en dicho golpe se dispararon ocho armas distintas: dos pistolas calibre 9 milímetros, dos fusiles calibre 7.62 y cuatro fusiles calibre 5.56.

Esas armas que se dispararon en el atraco en Coronel Bogado ya se habían usado en otros seis golpes similares. El último fue el 31 de enero pasado en el municipio de Fram, departamento de Itapúa, donde estos mismos delincuentes se enfrentaron contra policías locales y, de hecho, hirieron a uno de los agentes que los persiguieron al sorprenderlos en posesión de un auto robado.

Otro fue el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú, donde dinamitaron la sucursal del banco Itaú con intenciones de robar los 920.000 dólares que había en la bóveda, pero con las explosiones que provocaron destruyeron el edificio y casi todos los billetes almacenados.

Las mismas armas se usaron el 22 de octubre de 2025 en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, donde fue emboscada una camioneta de la casa de cambios MD Cambios de Santa Rita que se estaba desplazando hacia Ciudad del Este con un caudal que fue robado por los maleantes.

Cabe recordar que científicamente también ya se había corroborado que esta banda disparó los mismos fusiles y las mismas pistolas el 10 de setiembre de 2025 en la ciudad de Caaguazú, departamento de Caaguazú, donde fue atacado un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas.

Asimismo, las huellas balísticas conectan a esta gavilla con el intento de asalto del 22 de julio de 2021 en la zona de Guajaybí, departamento de San Pedro, donde la Policía evitó el robo de un camión transportador de caudales de la empresa Mbarete Porã que salió de Pedro Juan Caballero.

El 10 de mayo de 2015, en el municipio de General Aquino, departamento de San Pedro, la entonces conocida como megabanda de asaltantes se apoderó de la ciudad, secuestró a dos policías y detonó cuatro bombas en robar el dinero que había en la financiera El Comercio.