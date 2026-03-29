Detienen a hombre con orden de captura tras denuncia de amenazas de su expareja

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría Segunda de Asunción, bajo dirección del Ministerio Público, tras varios días de tareas investigativas y de inteligencia, luego de que la expareja del sospechoso denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte.

Según explicó el comisario Walter Lobo, previamente se realizaron allanamientos en la vivienda del sospechoso y en la casa de su madre, aunque sin resultados positivos en ese momento.

Lea más: Capitán Meza: mujer detenida por el presunto homicidio de su concubino, a quien habría apuñalado

Detención frente a vivienda familiar

Finalmente, este domingo, los agentes lograron ubicar al sospechoso, identificado como Emmanuel Cazal Flores, quien fue detenido en la vía pública, frente a la casa de su madre, ubicada en la zona de Montevideo y Sicilia, en el barrio Tacumbú.

El operativo fue ejecutado con apoyo del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, tras un trabajo coordinado de seguimiento y recolección de información.

Lea más: Cae una pareja de somnileras que atacaba a extranjeros

Denuncia por amenazas y múltiples antecedentes

El caso cobró relevancia luego de que su expareja denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte, lo que aceleró las diligencias para su captura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el informe policial, el detenido contaba con varias órdenes de captura y antecedentes por hechos como amenaza e injuria, desacato a órdenes judiciales, violación de derechos de marca y violencia familiar.

A disposición del Ministerio Público

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Lucha contra la Violencia Familiar, a cargo de la fiscal María Segovia.

Por disposición fiscal, fue trasladado al Departamento de Investigación de Delitos, donde permanece recluido mientras avanzan las diligencias del caso.