Capitán Meza: mujer detenida por el presunto homicidio de su concubino, a quien habría apuñalado

La Comisaría 80° informó sobre un hecho de herida producida por arma blanca con derivación fatal, ocurrido la madrugada de este domingo 29 de marzo de 2026, alrededor de las 02:00, en la localidad de Edelira, km 10, distrito de Capitán Meza.

Resultó víctima fatal Héctor Magno Peralta Sosa (35). Como presunta autora fue aprehendida Mirna Esperanza Cáceres González (29), quien sería concubina del fallecido.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la Fiscalía Zonal de Edelira, José Luis Casaccia. Asimismo, se convocó a personal de Criminalística y al médico forense para los procedimientos correspondientes.

Por disposición del Ministerio Público, la mujer fue detenida y trasladada hasta la Comisaría 113° de Capitán Meza, km 16, donde permanece recluida en la celda de seguridad, a disposición de las autoridades competentes.

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Supuesta autora confesa

De acuerdo con el informe policial, el personal de la comisaría tomó conocimiento del hecho a través de una llamada del sistema 911, en la que la propia mujer manifestó haber herido a su pareja con un arma blanca, específicamente un cuchillo de cocina, en el patio de la vivienda que ambos compartían.

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Efectivos policiales acudieron de inmediato al sitio, donde encontraron al hombre sentado en el suelo con abundante sangrado en la parte inferior del cuerpo.

El mismo fue auxiliado y trasladado a una clínica de Capitán Meza, km 16, a bordo de la patrullera, en compañía de la presunta autora. Sin embargo, al ser examinado por el médico de guardia, se confirmó su fallecimiento.