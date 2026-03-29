Exconvictos apuñalan a dos para robar una moto en J. Augusto Saldívar

Los detenidos por el violento robo ocurrido en J. Augusto Saldívar el sábado último fueron identificados como Juan Manuel Mitre (31), más conocido en el barrio con el apodo de Beto, quien cuenta con cuatro antecedentes por asalto a mano armada, y Nicolás Antonio Villalba Acosta, también con antecedentes por homicidio doloso en el año 2016.

Villalba salió de la cárcel en febrero pasado y aparentemente desde ese momento se dedicó al robo de motocicletas, señalaron fuentes policiales.

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En tanto que las víctimas del brutal ataque fueron Rodrigo Ariel Velázquez Núñez (22), quien estaba al mando de una motocicleta Kenton GTR roja, con placa 778 ABGV y Juan Pablo Mendoza Chaparro. Ambos fueron apuñalados y se encuentran internados en estado de observación.

De acuerdo con el relato efectuado por los oficiales intervinientes, en la tarde del sábado tanto Velázquez como Mendoza estaban regresando a la casa luego de una jornada de trabajo.

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Pero en un tramo medio deshabitado del trayecto,ambos fueron emboscados por los criminales quienes puñales en mano, los obligaron a parar la marcha y sin dar más explicaciones apuñalaron en la espalda a Velázquez, quien iba al mando de la moto, mientras que su acompañante Mendoza sufrió una puñalada en el estómago.

Mientras cayeron al piso retorciéndose del dolor, ambos maleantes escaparon con la motocicleta. Aparente algunos vecinos alertaron a los agentes de la comisaría de lo que había ocurrido.

Inmediatamente patrulleros de la 20° Central de otras comisarías aledañas llegaron al sitio y tras una recorrida por el barrio lograron ubicar primero a Mitre, quien al verse acorralado intentó escapar corriendo hacia una zona de baldíos, pero fue perseguido y detenido a golpes.

Luego de que Mitre entró en razón, decidió colaborar con los oficiales y delató el sitio donde había quedado su cómplice Villalba, quien también fue detenido en el marco de la misma operación policial. Sin embargo este se negó rotundamente a decir donde habían vendido la moto, luego de quitarle el dispositivo de rastreo satelital.