Pareja de motochorros detenida en Asunción tras una serie de asaltos

Una pareja de supuestos motoasaltantes fue aprehendida en la madrugada de este lunes en el barrio San Carlos de Asunción, luego de presuntamente haber perpetrado varios robos agravados contra personas que salían de sus domicilios rumbo al trabajo. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 12ª.

Según el comisario Misael Aguilera, los delincuentes se desplazaban en motocicleta y, armados con un arma de fuego y cuchillos, interceptaban a transeúntes en distintas calles de la zona baja de la capital. Despojaban a las víctimas de sus pertenencias, principalmente celulares, carteras y dinero en efectivo.

Aprehensión e incautaciones

Tras la denuncia de los afectados, la Policía montó un operativo que permitió detener primero a la mujer y posteriormente al hombre que lideraba los asaltos. Durante el procedimiento se recuperaron los objetos robados y se incautaron un arma de fuego calibre 22, dos armas blancas de fabricación casera y varias pertenencias de las víctimas.

Las aprehensiones se realizaron en inmediaciones del puente Héroes del Chaco, luego de un rastrillaje y cierre de accesos en la zona. La motocicleta utilizada para los robos no fue localizada, aunque los investigadores continúan las averiguaciones para dar con el biciclo.

Los sospechosos

Los detenidos fueron identificados como Juan Ángel Báez Castillo, de 31 años, con varios antecedentes penales por robo agravado, reducción y exposición al peligro en el tránsito terrestre; y su pareja, Ivón Beatriz Vázquez Figueredo, de 25 años, quien no registra antecedentes.

La Policía remitió a los aprehendidos y las evidencias al Ministerio Público para el inicio de las acciones correspondientes.