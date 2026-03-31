Campesinos sin tierra acribillan a tractorista en una hacienda en el distrito de Maracaná

La víctima del atentado en Maracaná fue identificada como Agustín Martínez Fernández (27), quien sufrió impactos de bala en los brazos y en el tórax.

El trabajador fue auxiliado por vecinos de la zona, quienes lo derivaron hasta el Hospital Distrital de Curuguaty, donde quedó internado en estado de observación.

De acuerdo con el relato de los testigos y oficiales de la Policía quienes intervinieron en el hecho, poco después de las 09:00, Martínez estaba trabajando en la limpieza de un sector de la propiedad al mando de un tractor.

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Fue en ese momento que el trabajador fue el blanco de un nutrido tiroteo proveniente de una boscosa de la propiedad, los proyectiles impactaron en el tractor, rompieron gran parte de las ventanas de vidrios y también hirieron de gravedad al operario,

Según los agentes, el área donde estaba trabajando la víctima forma parte de un sector de la hacienda que fue invadida por los autodenominados campesinos sin tierra, quienes fueron desalojados en un gran operativo ejecutado por la Policía el año pasado.

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Policía busca identificar a responsables de atentado en Maracaná

Sin embargo, los campesinos se instalaron en casitas de plástico en una propiedad colindante, que se encuentra a menos de un kilómetro de donde hubo el atentado, por lo que se deduce que fueron estos mismos campesinos los que acribillaron al trabajador, que estaba preparando la tierra para el cultivo de granos.

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Efectivos de la dirección de Policía de Canindeyú fueron enviados a la zona para interiorizarse de lo ocurrido y tratar de identificar a los presuntos atacantes, quienes aparentemente utilizaron rifles y escopetas para atacar al tractorista.