Cucho y Ulises cuestionan actuación fiscal y plantean extinción del caso Berilo

Con la presentación de los incidentes de las defensas del sindicado como traficante de drogas Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana prosiguió este martes la audiencia preliminar en la causa Berilo, en la que están acusadas un total de 29 personas por presunto narcotráfico y hechos vinculados a este ilícito.

Primeramente el Abg. Nelson López, defensor de Cucho, planteó el incidente de extinción del proceso penal, con el argumento de que se ha superado el plazo máximo de duración del procedimiento que establece el Art. 136 del Código Procesal Penal (CPP). El letrado indicó que pasaron más de 4 años del proceso, que inició en setiembre de 2018, y que Cabaña Santacruz no planteó ningún recurso dilatorio.

La representante de Cucho también planteó los incidentes de nulidad del proceso penal, con el argumento que se violó el derecho a la defensa; exclusión de todas las pruebas ofrecidas por la fiscal Lorena Ledesma, alegando que la agente no explicó la pertinencia de las mismas, como exige el Art. 55 del CPP; el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de Cabaña Santacruz que son sujetos de comiso; que se revoque la prisión preventiva del acusado y se dicte su sobreseimiento definitivo.

Por su parte la defensa de Ulises Quintana, ejercida por el Abg. Derlis Martínez, también planteó el incidente de extinción del proceso, con el mismo argumento de la defensa de Cucho; y extinción de la acción por falta de acusación respecto a los hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y narcotráfico (en calidad de cómplice).

El juez de Garantías Miguel Palacios dispuso la continuidad de la audiencia preliminar para este jueves (12 de marzo), desde las 8:30, con la presentación de incidentes por parte de las demás defensas. Luego la fiscal Lorena Ledesma debe contestar cada uno de los planteamientos realizados.

Fiscalía ratificó acusación en caso Berilo

Al inicio de la audiencia preliminar, el pasado jueves 5 de marzo, la fiscal Lorena Ledesma ratificó el pedido de juicio oral para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y el exdiputado colorado Ulises Quintana, por presunta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La agente del Ministerio Público también sostuvo el requerimiento conclusivo y pedido de juicio para otros 25 supuestos integrantes de la organización criminal que introducía cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que ingresaban al Paraguay y eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná, para posteriormente ser enviados al Brasil.

Los demás acusados son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Jorge Dejesús Ríos González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Gustavo Ramón Yegros (ex agente fiscal), Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú. Este último es sindicado como secretario de Cucho y participó de la audiencia por medios telemáticos.

La nómina de acusados continúa con Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges, Carlos Alberto Aguilar Sánchez, José Ramón Alarcón Paniagua y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

Por otro lado el juez de Garantías Miguel Palacios declaró la rebeldía y ordenó la captura del acusado Hugo Martín Ríos, teniendo en cuenta que el pasado 24 de febrero revocó las medidas alternativas y ordenó su prisión preventiva, sin embargo el encausado no se ha presentado para cumplir dicha medida cautelar. Por su parte el acusado Carlos Rubén Brítez Torres no se presentó para la diligencia y no justificó su ausencia, por lo que el juzgado también ordenó su captura.

Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público (MP) la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Lorena Ledesma al inicio de la audiencia preliminar que inició este jueves 5 de marzo, luego de 15 suspensiones por recursos dilatorios que plantearon las defensas.

Para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

Cucho financió a Ulises ratificó el MP

Respecto a Ulises Quintana la agente del Ministerio Público (MP) Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación, que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

La fiscala agregó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

Ledesma señaló además que Quintana, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, el entonces legislador supuestamente colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína. Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil, siempre según la acusación fiscal.