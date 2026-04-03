¿Dónde guardará reclusión Dalia López? Esto determinó el juzgado

Dalia López fue capturada este Jueves Santo en el domicilio que sería de su pareja, Luis Alberto Gauto Cano, de 43 años, ubicado en la calle Bertoni, casi Denis Roa, del barrio San Cristobal de Asunción.

Su detención se dio a raíz de una pista humana anónima, recibida por el Departamento Contra el Tráfico de Armas, recientemente creado y a cargo del comisario Luis Benítez.

La mujer está imputada por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal, tras el escandaloso caso que involucró a Ronaldinho Gaucho y a su hermano.

Coincidentemente el comisario Benítez fue el jefe de Interpol Paraguay y quien firmó el certificado de antecedentes policiales de Ronaldinho previo a la expedición de sus documentos de contenido falso.

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¿Dónde guardará reclusión Dalia López?

Tras su detención, finalmente compareció hoy ante el Juzgado Penal de Guardia de Atención Permanente de la Capital, a cargo del juez penal de garantías Raúl Florentín Cueto, quien determinó que la misma quede durante el plazo de diez días detenida en el Departamento de Judiciales Femenino de Asunción.

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Transcurrido el plazo y no existiendo otra resolución que dicte algo contrario, el juez determinó que la mujer deberá ser trasladada al Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE); o en el establecimiento penitenciario más adecuado para cumplir con su prisión preventiva mientras dure su proceso ante la justicia.

Dalia López, quien según los intervinientes, apenas podía pararse cuando allanaron la vivienda donde fue encontrada, también será atendida por un médico por su condición de salud.

El juez Florentín ordenó la constitución del médico forense de turno a los efectos de realizar la inspección médica de la procesada, debiendo elevar un informe al juzgado en un plazo de 24 horas, a fin de constatar el estado de salud de la misma y, en su caso, indicar la necesidad o no de realización de estudios auxiliares para el diagnóstico de patologías y la dosificación correcta de la medicación a ser suministrada en caso necesario.

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Dinero escondido en cajas de whiskey

Luis Alberto Gauto Cano si bien fue demorado tras el allanamiento, fue liberado porel fiscal Federico Leguizamón, quien lideró el procedimiento, debido a que no estaba incluído en la causa que investiga a Dalia; sin embargo, el agente no descartó convocar al hombre para una declaración indagatoria, como tampoco procesarlo por presunto lavado de dinero.

Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron US$ 220.000 y G. 440 millones escondidos en cajas de whiskey que la pareja justificó como producto de las ganancias de sus empresas.